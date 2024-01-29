Розкрадання 1,5 мільярда гривень на снарядах: ВАКС обирає підозрюваному запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд у понеділок 29 січня обирає запобіжний захід одному із підозрюваних у справі щодо розкрадання 1,5 мільярда гривень на снарядах. Мовиться про Олександра Лієва.

Він є колишнім керівником Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони. Чоловіка, якого підозрюють у розкраданні 1,5 мільярда гривень, затримали під час спроби перетину кордону.

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ВАКС обирає запобіжний захід Олександру Лієву

Журналісти Суспільного зазначили, що суддя Ярослав Шкодін дозволив участь старшого слідчого у розгляді справи.

Суддя також поцікавився, чому засідання не було призначене вчора, коли Лієва доставили, адже у цей час на роботі був черговий суддя, відповідно до наказу голови ВАКС. Тоді адвокати пояснили, що судова охорона на місці вказала на неможливість проведення засідання і закликала чекати на результати авторозподілу.



Одному з підозрюваних у справі щодо розкрадання 1,5 мільярда гривень обирають запобіжку / Фото Суспільного

Згодом прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розповів, що Лієва затримали у Чернівцях під час спроби перетнути кордон.

Адвокати Лієва наголосили, що була порушена підслідність справи й прокурор ОГПУ не мав права звертатися до ВАКСу стосовно обрання запобіжного заходу. Крім того, з моменту затримання минуло майже 2 доби. І, якщо запобіжний не буде обрано, це, за словами адвокатів, призведе до незаконного утримання під арештом.

Однак зрештою суддя ухвалив рішення клопотання прокурора розглянути у ВАКСі.

У Офісі генпрокурора розповіли, як просувається справа

Речниця Офісу генпрокурора зауважила, що правоохоронці погодили клопотання щодо обрання підозрюваним у розкраданні 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

За словами Максимець, сума застави має бути еквівалентна розміру завданих збитків, а саме по 268 мільйонів 96 гривень для кожного, тобто разом – 1 340 465 698 гривень.

В ОГПУ також зазначили, що клопотання щодо чотирьох підозрюваних прокуратура вже скерувала на розгляд до Вищого антикорупційного суду. Мовиться про справу щодо контрактування Міністерства оборони у ТОВ "Львівський арсенал" великої партії мінометних пострілів для Збройних сил.

СБУ викрила масштабне розкрадання в оборонці

СБУ та Міноборони викрили чиновників міністерства та керівництво "Львівського арсеналу" на розкраданні 1,5 мільярда гривень. Ці кошти були призначені для закупівлі снарядів для ЗСУ.

За інформацією СБУ, після укладання контракту і перерахування коштів частина суми була виведена на рахунки іноземної структури. Водночас ЗСУ не отримали жодного снаряда.

Зрештою правоохоронці оголосили п'ятьом фігурантам справи підозру за статтею про розтрату майна. У разі доведення провини в судовому порядку їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі тривають слідчі дії для повного встановлення обставин справи.

Джерела "РБК-Україна" також розповіли, що серед фігурантів справи був скандально відомий Олександр Лієв. Цей чоловік був керівником Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України.