15 тіл – на Яблунській, людям зі зав'язаними руками стріляли в голову, – ритуальна служба Бучі
Джерело:телеграм Суспільне
У Бучі, що на Київщині, продовжують знаходити тіла українців, закатованих росіянами. Працівник ритуальної служби розповів, що 15 тіл знайшли на вулиці Яблунській.
Після повернення Київської області під контроль України у населених пунктах, які були під тимчасовою окупацією росіян, прибирають та ховають загиблих людей.
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Росіяни вбили 15 людей вистрілом у голову
Керівник ритуальної служби Бучі розповів, що і при окупації зумів організувати поховання людей. Він також повідомив про те, яка ситуація з виявленням тіл вбитих тепер.
15 тіл були на вулиці Яблунській, із зав'язаними руками та застрелені в голову, сьогодні (4 квітня – 24 канал) забрали,
– зазначив чоловік.
Після звільнення місто зруйноване, а його вулиці вкриті тілами мертвих. Станом на 4 квітня поховати вдалося вже понад 300 місцевих жителів.
Звірства росіян у Бучі
На вулицях звільненої від окупантів Бучі виявили тіла вбитих мирних жителів зі зв'язаними руками. З'ясувалося, що росіяни ґвалтували та катували людей. Жертвами агресорів ставали і чоловіки, і жінки, і малі діти. Окупанти навіть мінували вже вбитих українців.
Володимир Зеленський наголосив, що це геноцид, за який має відповідати не лише Володимир Путін, а й усі керівники та службовці армії Росії. Також назвав це геноцидом, зокрема, голова ПЦУ Митрополит Епіфаній. Міжнародна спільнота шокована такими злочинами держави-агресорки.
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