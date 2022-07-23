Ракетна атака Кропивницького та шалені втрати окупантів: основне за 150 день війни

Українці вже 150 днів дають гідну відсіч окупантам , які прийшли на нашу землю. Наші захисники обороняють кожен її метр.

Головні події 150 дня протистояння 24 канал зібрав в одному матеріалі. Про те, що відбувалось на фронті і не тільки – читайте нижче.

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10:18 Глава Донецької ОВА Павло Кириленко розповів про ситуацію в області. Він зауважив, що вночі та зранку окупанти відкривали вогонь по Авдіївці. Також під ранок влучили в об'єкт транспортної інфраструктури у Костянтинівці. Близько 06:00 з артилерії били по Торецьку. Там руйнувань зазнали щонайменше 5 будинків. На жаль, один чоловік загинув.

Окупанти 23 липня обстріляли Донеччину / Фото з телеграма Кириленка

09:58 Надійшла додаткова інформація щодо ракетного обстрілу Кропивницького. На жаль, від рук ворога загинули військовослужбовці, а також охоронці трансформаторної підстанції.

09:47 В Інституті з вивчення війни поділились черговою аналітикою. Згідно з наявними даними, росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ на Півдні. І задля запобігання цього загарбники займаються активно мінувати береги Інгульця.

09:38 російські військові на Донеччині зосередились на меншій ділянці. На думку радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка, це свідчить про те, що ворог не вміє воювати на ширших ділянках фронту.

09:29 У Генштабі ЗСУ опублікували інформацію щодо актуальних втрат ворога. Станом на 23 липня вдалось ліквідувати 39 240 окупантів. А от упродовж минулої доби лави "двохсотих" поповнили 240 бійців країни-агресорки.



Актуальні втрати ворога станом на 23 липня / Інфографіка ЗСУ

09:27 Володимир Зеленський подякував Джо Байдену за черговий пакет військової допомоги. Президент України підкреслив, що відповідне оснащення надзвичайно важливе для нас. Особливо тому, що воно допоможе вберегти життя.

09:24 Під санкції Євросоюзу потрапив псевдомер Херсона Олександр Кобець. Зауважимо, що цього разу список поповнили 48 осіб, а також 9 організацій. Усі вони відповідальні за дії, які загрожують територіальній цілісності, суверенітету, а також незалежності нашої держави.

09:10 Тим часом на Луганщині ЗСУ вдалось знищити ще один ворожий склад, де окупанти зберігали боєприпаси. Демілітаризували сховище загарбників поблизу Слов'яносербська.

09:04 Надійшла додаткова інформація щодо ранкового обстрілу Кропивницького. Відомо, що російські загарбники випустили відразу 13 ракет. Поблизу міста окупанти влучили у військовий аеродром "Канатове". На жаль, є жертви та поранені. Зауважимо, що російські військові по області випустили з акваторії моря 8 ракет типу "Калібр", а також 5 ракет Х-22 з літака ТУ-22М3.

У той самий час надійшла інформація від ОК "Південь". Речниця Наталія Гуменюк розповіла, що по Миколаєву ворог бив ракетами С-300. Відомо про влучання у продовольчий склад.

08:58 Сергій Гайдай вкотре поділився інформацією з фронту. Він зауважив, що українським захисникам вдалось відбити дві атаки окупантів на Луганщині. Ворог намагався просуватись у напрямку Верхньокам'янського та Сіверська, але не зміг досягнути бажаних результатів.

08:55 Неспокійною також була ніч для мешканців Кирилівки. У селищі, що на Запоріжжі, лунали вибухи.

08:38 З'явилась додаткова інформація щодо обстрілу Харкова 23 липня. Відомо, що один з боєприпасів ворога влучив у житловий будинок. Внаслідок цього поранень зазнав мешканець міста.

08:30 У США розповіли, чи нададуть Україні далекобійні ракети для HIMARS. Радник Джо Байдена підкреслив, що президент Сполучених Штатів усіляко підтримує нашу державу та допомагає її обороні. Водночас він не хоче навіть гіпотетично розв'язувати Третю світову війну. Тож ракет, які б'ють на 300 кілометрів, нам надавати не будуть.

08:23 У ніч проти 23 липня ворог вкотре обстріляв Дніпропетровщину. Окупанти били по Нікопольському та Криворізькому районах, а також Широківській і Зеленодольській громадах. Внаслідок цього пошкоджень зазнали електро- та газові мережі.

08:03 Крім того, Зеленський створив нову військову адміністрацію на Запоріжжі. Згідно з указом президента України, її сформують у Бердянському районі.

07:48 В інтерв'ю Володимир Зеленський категорично висловився проти заморожування конфлікту з росією. Зі слів президента України, відповідний крок лише дасть ворогові можливість відпочити та продовжити свій наступ.

07:33 У Генштабі ЗСУ опублікували ранкове зведення. У ньому підкреслили, що російські окупанти знову намагались штурмувати територію Вуглегірської ТЕС. Але ворогові це не вдалось. Тож він не лише відійшов, а й зазнав втрат від ЗСУ.

06:41 Неспокійним був ранок для мешканців Харкова та Запоріжжя. Вибухи лунали в обох містах. Але у першому випадку точно були "прильоти". Їх нарахували щонайменше три. За попередньою інформацією, вони стались у центрі міста. Внаслідок цього постраждала одна людина.

05:34 Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич підтвердив вибухи у місті. Він зауважив, що за попередньою інформацією минулось без жертв. Інформація щодо обстрілу міста наразі уточнюється.

05:06 Невдовзі місцева влада Кропивницького підтвердила ворожий "приліт". Глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович підкреслив, що ранок був тривожним. Він також додав, що невдовзі з'явиться інформація щодо атаки окупантів.

04:23 Удруге за ніч пролунала повітряна тривога. Але цього разу вона була по всій території України. Під час неї місцеві мешканці Миколаєва, а також Кропивницького повідомили про вибухи.

03:55 В Інституті з вивчення війни поділились черговим аналізом. Його експерти зауважили, що кадиров зібрав для відправлення до України загін. Утім, його він вирішив залишити у чечні. Тепер ці бійці базуватимуться на території росії. Ба більше, вони "виконуватимуть обов'язок перед батьківщиною".

02:55 У Пентагоні розповіли, скільки грошей залишилось у США для нашої держави. Мовиться про 6 мільярдів з 40 виділених раніше. Наголошуємо, що ці кошти повинні витратити до вересня. Тоді закінчується фінансовий рік. І вже після цього розпочнеться ленд-ліз, розповідали раніше.

02:01 У багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Нагадуємо, що ризик ворожої атаки все ще дуже високий. Тож не ігноруйте сирени та не ризикуйте власними життями.

01:49 В ОК "Південь" поділились актуальною інформацією щодо ситуації в регіоні. Там зауважили, що російські військові продовжують мінувати узбережжя. Це вони роблять тому, що побоюються висадки десанту ЗСУ. Але і без цього ворогові неабияк перепадає. Упродовж минулої доби наші військові ліквідували:

93 службовців армії росії;

реактивну систему залпового вогню "Град",

3 бронетранспортери БТР-82;

2 самохідні потужні гармати "Піон";

6 військових автомобілів;

склад з боєприпасами.

01:00 Глава ГУР МО Кирило Буданов розповів, чи готуються росіяни до наступальних дій на Херсонщині. За його словами, на Півдні у росіян немає достатньої кількості резервів, щоб це зробити.

00:00 Міністр інфраструктури Олександр Курбаков прокоментував зернову угоду. Він підкреслив, що представників росії не допускатимуть до українських портів. Водночас у Туреччині займуться створенням Спільного координаційного центру для суден. Він і займатиметься експортом нашого зерна.