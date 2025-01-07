Скандал зі 155 бригадою: у Франції підтвердили факти дезертирства
Нещодавно спалахнув скандал зі 155 бригадою "Анна Київська". Бійців готувала Франція і надала їм важку техніку. Підрозділ мав стати одним із найбільших у ЗСУ.
Пізніше, після повернення бійців, стали говорити про можливе СЗЧ військових. Тепер у Франції підтвердили ці факти. Деталі розкаже 24 Канал з посиланням на журналістів France24, які передають дані від AFP.
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Що у Франції кажуть про дезертирство 155 бригади
Офіційний представник французької армії запевнив агентство AFP у тому, що в СЗЧ пішло небагато людей.
Була певна кількість дезертирств, але вони залишаються дуже незначними, враховуючи кількість людей, які пройшли навчання,
– підкреслив він.
Відомо, що на території Франції тренували 2300 солдатів. Це були переважно строковики без бойового досвіду. Їх супроводжували 300 українських наглядачів.
Інші 2200 бійців бригади проходили навчання в Україні.
Французька сторона нічого не сказала щодо кількості випадків самовільного залишення частини бійцями. Але чиновник наголосив: солдати були у французьких казармах, тож мали право виходити. У країні дезертирство не є кримінальним злочином, французькі прокурори не мають повноважень на арешт таких осіб.
Водночас українські військові, яких готували у Франції, підлягали дисциплінарному режиму, введеному українським командуванням.
Деталі скандалу зі 155 бригадою
Журналіст Юрій Бутусов і видання Forbes написали про випадки дезертирства бійців 155 бригади та її недостатнє оснащення. За даними Бутусова, кулеметники та інші артилеристи не навчилися стріляти як слід, а західна техніка не була прикрита засобами РЕБ. Також бригада не мала жодного дрона.
Forbes указали, що в СЗЧ пішли близько 1700 військових.
В Міноборони анонсували перевірку Командування Сухопутних сил через скандал, а Сирський пообіцяв посилити бригаду дронами.
В ДБР відкрили провадження за статтями Кримінального кодексу України про перевищення військовою особою влади або службових повноважень і про дезертирство.
Зеленський узяв питання на особистий контроль. Є дані, що свіжі, але недосвідчені підпорядковані підрозділи 155 бригади можуть приєднати до втомлених, але досвідчених бригад на Покровському напрямку.