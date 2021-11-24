16 місяців перемир'я на Донбасі: скільки українських воїнів загинули

На Донбасі вже майже 16 місяців діє домовленість про "тишу". Однак проросійські бойовики цинічно порушують її та щодня обстрілюють позиції Збройних сил України.

Результати "тиші" на Донбасі

Від 27 липня 2020 року до 22 листопада 2021 року українські військові зареєстрували на Донбасі 2 848 порушень режиму тиші. Про це заявили представники місії України при ОБСЄ на Форумі безпекового співробітництва 24 листопада.

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У 759 випадках бойовики застосували заборонене мінськими домовленостями озброєння. У результаті за цей період:

загинули 66 українських бійців,

українських бійців, 275 зазнали поранень.

Упродовж останнього тижня ситуація у зоні проведення Операції Об'єднаних сил відзначалася регулярними обстрілами та збройними провокаціями з боку російських найманців. Ворог обстріляв позиції Збройних сил України 65 разів, зокрема 26 разів із застосуванням забороненої зброї.

Місія України в ОБСЄ закликала Росію припинити підрив мирних мінських домовленостей та відповісти взаємністю на конструктивний підхід України до переговорів.

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