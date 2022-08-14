ЗСУ тримають під контролем Піски та знищені склади ворога на Півдні: основне за 172 день війни

Герої ЗСУ обороняють рідну землю від російських окупантів. Українські захисники та захисниці звільняють міста й села України.

ЗСУ вже 172 дні обороняють рідну землю. Про головні події дня читайте у матеріалі 24 каналу.

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16:40 На Півдні українські захисники за ніч ліквідували 9 окупантів, танк Т-72, самохідну артустановку та бойову машину десанту.

16:37 В окупованому Бердянську чули вибух. Жителі бачать багато диму над містом.

16:34 росіяни випустили з літака Су-35 по Миколаївському району протирадіолокаційну ракету Х-31П. Пошкодили сільськогосподарські площі.

15:36 росіяни знову обстріляли Енергодар, у місті чули гучні вибухи. Повідомляють, що є постраждалі.

Крім того, окупанти "глушать" зв'язок в Енергодарі та найближчих селах. Попереджають про нові можливі провокації росіян.

15:22 Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський заявив, що більшість військового керівництва росії вже покинули Херсон.

Загарбники розуміють, коли ЗСУ перейдуть до активної фази деокупації Херсону, в них не буде можливості і часу в повному обсязі виїхати.

15:09 Сергій Гайдай розповів, що в червні для ЗСУ була загроза оточення у Золотому. Вихід ЗСУ звідти почався о 20:00 21 червня. Військові виходили групами – у кожній із них було не більше 40 людей. Останні виїхали 2 колонами на світанку, за допомогою маневрів вони мінімізували вогневий вплив російської артилерії.

13:56 У Запоріжжі створять військову комендатуру. Ірина Верещук розповіла, що це має владнати питання логістики для тих, хто перетинає лінію розмежування.

13:46 Уряд вніс до Верховної Ради черговий законопроєкт. У ньому передбачається скасування пільгового оподаткування на паливо. Ініціатором став прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Якщо за законопроєкт проголосують, то заправити автомобіль знову буде дорожче.

13:41 Латвійський президент Егіл Левітс підтримав припинення видачі туристичних віз громадянам росії. Таким чином країна долучилась до Фінляндії, Естонії та Чехії.

13:27 Речник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що ситуація у місті надзвичайно скрутна. Він зазначив, що лише половина мешканців, які залишились у Маріуполі, мають доступ до води. Що стосується продовольства, то воно не всім по кишені.

13:02 На Хмельниччині правоохоронці викрили зловмисника. Як з'ясувалось, чоловік займався продажем гуманітарки, яка мала їхати до українських військових.

12:52 Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів про ситуацію на Півдні. Він зауважив, що ворог на Херсонщині втратив свої сили ППО. Це дозволило нашій авіації продовжувати знищувати окупантів. А поруйновані переправи через Дніпро позбавили загарбників можливості поповнювати як кількість зброї, так і продовольства.

12:30 російські військові продовжують інтенсивніше обстрілювати Сумську область. Як зазначив глава ОВА Дмитро Живицький, щодня фіксують до 200 "прильотів".

12:26 У командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили про чергові успіхи ЗСУ. Так, за минулу добу вдалось завдати 10 авіаударів по позиціях військ країни-агресорки. Завдяки цьому окупанти втратили близько 15 бойових броньованих машин, а також десятки бійців.

12:18 А ось іще один приклад того, що росіянам вірити ні в якому разі не варто. Так, російські льотчики, які ракетами атакували Україну, готуються здавати своє військове командування. Для цього вони вже збирають документи, які свідчать про злочинні накази. Водночас самі роблять усе можливе для того, щоб їхні імена не були причетні до атак.

12:11 Тим часом в окупованому Криму розпочали підготовку до "надзвичайних ситуацій". Серед місцевого населення поширюють агітаційні листівки, в яких розповідають, якими продуктами слід запастись та що робити у випадках, якщо ситуація на півострові погіршиться.

12:06 Жадібність колаборантів на тимчасово окупованих територіях Харківської області буквально погубила їх. Як розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, вони об'їлись гуманітарною допомогою від росії. По-перше, це свідчить про якість тих продуктів, які надає країна-агресорка людям. По-друге, – про ненаситне бажання наживи з боку посіпак ворога.

11:39 Українські військові продовжують ефективно знищувати ворога. За вихідні в окупантів стало на 2 російські вертольоти Ка-52 менше. Їх успішно "приземлили" підрозділи зенітно-ракетних військ оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця."

11:28 російські військові продовжують чинити моторошні злочини. Як розповідають журналісти, ворог на Запорізькій АЕС до смерті забили аквалангіста. Він відмовився "шукати зброю", яка ввижалась загарбникам у басейнах для охолодження води.

11:19 російські загарбники ввечері 13 серпня випустили 6 ракет з РСЗВ "Смерч" по Миколаєву. Внаслідок цього пошкоджень зазнала труба. Тож в Інгульському районі Миколаєва до вечора буде відсутнє водопостачання. Про це розповів міський голова Олександр Сєнкевич.

11:14 У Мінсоцполітики розповіли, куди звертатись, якщо недорахували гроші. Міністерка Оксана Жолнович зауважила, що громадяни мають право прийти у ЦНАП або відділу Соцзахисту, щоб фахівці на місці могли в ручному режимі провести донарахування, якщо кошти таки не надійшли на рахунки.

11:04 А в мережі вже з'явились кадри ймовірних влучань по Антонівському мосту у Херсоні. Відразу ж зауважимо, що офіційного підтвердження атаки цього об'єкта у ніч проти 14 серпня ще не було. Тож очікуємо на їхнє надходження.

Відео ймовірної нічної атаки по Антонівському мосту: дивіться відео

10:56 Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський розповів подробиці знищення ворожих об'єктів на Херсонщині. В ефірі телемарафону він підтвердив, що ЗСУ вдалось ліквідувати військові об'єкти ворога у Новій Каховці, а також селі Музиківка.

10:38 Тим часом в італійському порту міста Равенна пришвартувалось українське судно з кукурудзою. На ньому перевозили 15 тисяч тонн зерна з нашої держави. Розвантажувати судно будуть до 16 серпня.

10:24 Водночас у розвідці Великої Британії пояснили, на що спрямовані сили ворога на Сході. Аналітики відомства переконані, що окупанти прагнуть взяти під контроль трасу М04. Вона, нагадаємо, сполучає Донецьк і Захід України. Таким чином один зі шляхів постачання загарбники хочуть у нас відібрати.

10:23 У ЗСУ спростували інформацію щодо того, що ворог взяв під контроль Піски. Наші військові наголошують на тому, що там зараз відбуваються інтенсивні бої. окупанти намагаються штурмувати селище, але захопити його не вдається. Хоч загарбники і брешуть ось уже тиждень, що воно повністю під їхнім контролем.

10:03 Міський голова Слов'янська Вадим Лях розповів, що ніч проти 14 серпня була неспокійною для мешканців. російські окупанти обстріляли мікрорайон Північний. Руйнувань зазнали декілька приватних будівель.

09:45 Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що у серпні військові отримають виплати з затримкою. На кошти доведеться почекати 2 – 3 тижні.

09:39 Правоохоронцям вдалось затримати в Єрусалимі чоловіка, котрий обстріляв автобус поблизу Стіни плачу. Його спіймали у районі Сільван. Поліцейські зараз встановлюють, чи діяв він самостійно, чи мав спільника.

09:00 У Генштабі ЗСУ опублікували актуальне зведення щодо втрат ворога на війні проти України. Так, від початку повномасштабного вторгнення наші захисники та захисниці ліквідували 43 550 російських бійців, а упродовж минулої доби лави "двохсотих" поповнили 150 загарбників.



Актуальні втрати ворога станом на 14 серпня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

08:58 Неспокійною була також ніч для мешканців Дніпропетровської області. Ворог випустив по ній десятки снарядів. Під удар окупантів потрапили Нікопольський і Криворізький райони. Відомо про поранених, а також пошкоджені лінії електропередач.

08:48 Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про ситуацію в області за минулу добу. Він зазначив, що обласний центр ворог атакував близько 02:00. Наразі уточнюється інформація щодо "прильотів".

Близько 02:30 окупанти обстріляли село Галицинове. Внаслідок цього пошкоджені господарські споруди. На щастя, минулось без постраждалих. Також відомо, що близько 03:30 загарбники атакували сільськогосподарські споруди села Широке. Там теж минулось без постраждалих.

08:37 окупанти у ніч проти 14 серпня обстріляли Харківщину. Ворог поцілив ракетами по об'єкту критичної інфраструктури у Зміївській громаді. Внаслідок цього постраждало щонайменше троє людей.

08:17 У ДСНС розповіли про наслідки ракетного обстрілу селища міського типу Березнегувате, що на Миколаївщині. Там від рук ворога руйнувань зазнав будинок. Рятувальники з-під його уламків дістали тіло загиблого.

08:02 росіяни продовжують обстрілювати Запорізьку АЕС. Як розповів один з інженерів станції, співробітники "росатому" сидять у сховищах під час обстрілів. Натомість деякі бійці країни-агресорки спокійно розгулюють територією тоді, коли кажуть, що це ЗСУ обстрілює її. А отже, вони прекрасно знають, що вогонь відкривають свої. І знають, куди "прилетить".

07:34 У Генштабі ЗСУ опублікували ранкове зведення. У ньому наголосили на тому, що ворог намагався здійснити штурмові дії поблизу Пісків. Але досягнути бажаного результату йому не вдалось, тож окупантам довелось відійти.

07:23 Представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов розповів, що на керівника управління Кирила Буданова вже неодноразово намагались скоїти замах. Він зауважив, що затримані напередодні ворожі кілери – не перші, хто за вказівкою кремля, прагнув поквитатись з очільником ГУР.

06:34 В Інституті з вивчення війни зауважили, що російські військові можуть змінити пріоритет наступу на північному сході Донеччини. Аналітики припускають, що ворог згорнув наступальні дії на схід від Сіверська. Водночас окупанти прагнуть завадити ефективним контратакам ЗСУ на Півдні. Не виключається також прагнення перейти в контрнаступ.

05:53 ЗСУ продовжують ефективно працювати на Півдні України. Так, за минулу добу нашим військовим вдалось позбавити ворога опорних пунктів, а також техніки. Серед втрат загарбника:

15 окупантів,

1 танк Т-72

4 одиниці броньованої та автомобільної техніки;

2 склади боєприпасів.

05:41 Тим часом в Інституті з вивчення війни наголошують на проблемах, з якими стикнулись вороги на Херсонщині. Аналітики зазначають, що у ворога не залишилось мостів, які він міг би використовувати для перекидання техніки та зброї.

05:09 російські військові продовжують тероризувати Миколаїв. В ОК "Південь" зазначили, що 13 серпня ворог поцілив у будинки, а також порт міста. Відомо про одного пораненого.

04:29 13 серпня в Єрусалимі стався теракт. Невідомий чоловік обстріляв автобус, що стояв поблизу Стіни плачу. Відомо, що щонайменше семеро людей зазнали поранень. Сам нападник з місця злочину втік.

03:28 В Україні продовжують ефективно знищувати ворогів. Так, до лав "двохсотих" уже відправили понад 200 російських в'язнів. Перед відправленням на війну їх завербувала ПВК "Вагнера".

03:12 Ворог продовжує обстрілювати Нікополь. По ньому окупанти відкрили вогонь зі ствольної артилерії.

01:37 У ніч проти 14 серпня вибухи пролунали на Херсонщині. Є ймовірність, що ЗСУ вкотре влучили в Антонівський міст. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що під час однієї з атак 4 ракети атакували лівий берег Дніпра. Саме там і розташована переправа.

01:31 Неспокійною була ніч для мешканців Харкова й області. Відразу після оголошення повітряної тривоги лунали вибухи. Мешканці повідомляють про "прильоти".

01:21 Колишнього голову Конституційного Суду України Олександра Тупицького помітили у центрі Відня. Нагадаємо, що він заочно заарештований, але все ще не екстрадований з Австрії до нашої держави.

00:09 Журналісти The New York Times розповіли, що надання міжнародними партнерами зброї може допомогти Україні переломити хід війни. Передовсім оглядачів вразила влучна й ефективна робота по складах з боєкомплектом ворога. Крім того, ЗСУ роблять умови для ворога настільки нестерпними, що той відступає ще до початку контрнаступу.