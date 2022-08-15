Ще один збитий Ка-52 ворога та цинічний обстріл Салтівки: головне за 173 день війни

Українські захисники та захисниці станом на 15 серпня вже 173 дні героїчно обороняють Україну. Найважча ситуація на Донбасі.

Ми зібрали найважливішу інформацію про 173 день війни. Про ключові події дня, який наближає Україну до перемоги, читайте у матеріалі 24 каналу.

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11:00 Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що ворог продовжує обстрілювати Салтівку. Вже відомо про щонайменше двох поранених внаслідок атаки. Тож мешканців міста просять залишатись в укриттях і не ризикувати власними життями.

10:42 Співробітникам СБУ вдалось викрити медика на Одещині. Він повідомляв спецслужбам росії місця дислокації наших військових.

10:28 Повітряні сили ЗСУ всього за 2 доби знищили вже три "Алігатори" Ка-52. Цього разу вороже повітряне судно "приземлили" близько 08:00 на Донеччині.

10:11 Віталій Кличко звернувся до киян щодо опалювального сезону. Він закликав готуватись до зими та запасатись теплим одягом і ковдрами. Очільник міської ради зауважив, що температура в оселях у зимовий період буде на кілька градусів нижчою, ніж було зазвичай.

10:01 ЗСУ продовжують ефективно працювати на Луганщині. Глава ОВА Сергій Гайдай зауважив, що наші військові ліквідували розвідувальну групу ворога, а також відбили 8 атак окупантів.

09:43 Надійшли деталі обстрілу Миколаєва російськими загарбниками. Вночі ворог атакував місто, пошкодивши навчальний заклад, а також готель. За попередньою інформацією, розповів мер Олександр Сєнкевич, минулось без жертв і постраждалих.

09:35 Тим часом до Одеського порту зайшли ще два судна, готові експортувати українське продовольство. Мовиться про SARA та EFE. На першому вивозитимуть 8 тисяч тонн кукурудзи, а на другому – 7 500 тонн олії.

09:21 Напередодні на пляжі курорту Затока біля берега вибухнула міна. В мережі з'явилось відео з цим моментом. На жаль, тоді не минулось без жертв, а також поранених.

Біля берега у Затоці вибухнула ворожа міна: дивіться відео

09:04 Глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко розповів, що повітряні сили над Дніпропетровщиною збили ворожу ракету. Наші військові успішно "приземлили" Х-59, яку окупанти випустили в ніч проти 15 серпня.

09:03 російські військові продовжують зазнавати втрат на війні в Україні. Як зауважили в Генштабі ЗСУ, упродовж минулої доби 200 окупантів долучились до лав "двохсотих". Загалом наші військові знищили 43 750 бійців країни-агресорки.



Актуальні втрати ворога станом на 15 серпня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

08:44 Тим часом прихована мобілізація в росії не приносить бажаних результатів. Ворогові доводиться грошима мотивувати призовників. Їм гарантують одноразові виплати, щоб ті долучались до полків новобранців.

08:37 Надійшла інформація про нічний обстріл з "Градів" Нікополя. російські військові поцілили у цивільну, а також промислову інфраструктуру міста, передає глава військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

08:33 Мер Мелітополя Іван Федоров прокоментував підрив партизанами моста поблизу міста. Він зауважив, що окупанти зараз не знають, що робити. А все тому, що у ворога скорочуються логістичні можливості. Сам же Мелітополь, за словами Федорова, був своєрідним логістичним центром для загарбників.

07:37 Стала відома додаткова інформація щодо вибуху у торговому центрі "Сурмалу" в Єревані. Станом на ранок 15 серпня уже налічується 5 загиблих і 60 поранених. Ще майже 20 людей зниклі безвісти.

07:27 У Генштабі повідомили, що за минулу добу ЗСУ вдалось знешкодити розвідувальну групу окупантів. Сталось це поблизу Времівки.

07:21 У ніч проти 15 серпня російські військові вкотре обстріляли Харків. Бійці країни-агресорки поцілили у підприємство у Слобідському районі міста. Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що наразі відсутня інформація щодо жертв або постраждалих.

06:44 На території України діють відразу шість угруповань військ росіян. Географічно вони розташовані так:

Харківський напрямок і північний схід області;

лінія Ізюм – Слов'янськ;

Сіверсько-Лисичанський район;

Бахмут;

Авдіївсько-Донецький район;

Південь України.

06:39 У Міноборони показали, як трофейна техніка росіян працює проти них самих. На відео можна побачити роботу "Солнцепека", а також "Панцира-С1".

Як трофейна техніка ворога працює проти нього: дивіться відео

04:51 російські загарбники вкотре обстріляли Нікополь. Голова РВА Євген Євтушенко розповів, що її атакували з реактивних систем залпового вогню.

02:55 Неспокійною була ця ніч для мешканців Харківщини. По ній ворог випустив щонайменше 10 ракет. Крім того, вибухи лунали й у Миколаєві.

02:47 Серед "армій" псевдореспублік, як з'ясувалось, не все так гладко. "Луганські" бойовики публічно заявили, що воювати за "донецьких" вони не будуть.

01:33 На війні загинув льотчик Антон Листопад, якого нагороджував Володимир Зеленський. Трагічну інформацію повідомили у Фізико-технічному ліцеї Івано-Франківської обласної ради.

00:59 Тим часом мешканці Санкт-Петербурга вражені масовою роздачею повісток. Так, у поштових скриньках залишають запрошення до військкоматів, на яких стоїть червоний штамп "Явка обов'язкова!". І це неабияк тривожить росіян.

00:04 Депутат Херсонської облради Сергій Хлань зауважив, що наступні 2 тижні будуть вирішальними для області. І саме це чудово розуміють вороги, тож вони активізували свою авіацію, обшуки, а також тиск на місцеве населення.