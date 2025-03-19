Один із найбільших обмінів: 175 українських захисників звільнили з російського полону

Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Додому повернулися 197 оборонців.

За словами президента Зеленського, з них – 175 звільнено з російського полону у межах обміну, передає 24 Канал.

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Обмін військовополоненими

Ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходам поза обмінами. Серед них важкопоранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадані злочини.

Глава держави уточнив, що це "один із найбільших обмінів". Із полону звільнили солдатів, сержантів та офіцерів, які боролися за нашу свободу в лавах Збройних Сил, ВМС, Нацгвардії, Сил територіальної оборони та прикордонної служби.

Звільнені з полону захищали Україну на різних напрямках – у Маріуполі, на "Азовсталі", на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, а також Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Сумщині та Курщині.

Президент подякував команді, яка займається пошуком українських полонених та обмінами. Також він висловив вдячність партнерам, особливо Об'єднаним Арабським Еміратам.