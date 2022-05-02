18 – 0: ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів у Чорнобаївці

Українські військові в черговий раз красиво "привітали" російських окупантів в Чорнобаївці. Це вже 18 вдала атака у цьому легендарному місці.

Інформацію про наступну, вже 18-ту, "серію" Чорнобаївки підтвердив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Цього разу українські військові знищили склад боєприпасів.

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ЗСУ знову вдарили по окупантах в Чорнобаївці

Судячи з настирливості росіян, "серіал" точно триватиме й надалі.

Чорнобаївка-18. Склад боєприпасів. Хто зачепить Неньку, тому не забариться. І так – багато разів поспіль, – написав Олексій Арестович.

Раніше мешканці Херсона повідомляли, що поблизу міста стався потужний вибух. Ударна хвиля була досить сильною – в будинках затряслися вікна. Дим було видно за кілька кілометрів від Херсона. Ймовірно, очевидці зафіксували удар, який завдали українські військові по позиціях російських окупантів в Чорнобаївці.

Додамо, попередня "серія" Чорнобаївки трапилася 24 квітня на Великдень. Це був 60 день повномасштабного вторгнення Росії. Тоді українські військові ефектно вдарили по російських окупантах.

А напередодні ще й знищили передовий командний пункт загарбників на Херсонщині. Арестович стверджував, що ця подія точно крутіша за Чорнобаївку. Адже там перебувало близько 50 старших російських офіцерів.

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На думку активіста Олександра Лємєнова, аеродром в Чорнобаївці є критично важливим для російських окупантів. Саме там їм найзручніше садити гвинтокрили, які мають порівняно невелику дальність польоту – від 500 до 800 кілометрів. Цифри можуть незначно змінюватися залежно від маси.

Це банально зручніше, ніж вилітати з того ж окупованого Севастополя або ж просто садити все в степу, де пилюка залетить у двигуни і може пошкодити техніку.

Припустимо, аеродроми у Сімферополі. Ще раз, припустимо! Туди й назад – 550 кілометрів. Це критично, бо гвинтокрили летять, зависають, атакують, висаджують десант, – пояснив Лємєнов.

Лємєнов наголошує, що це досить просте та прямолінійне пояснення. Окупантам просто потрібен аеродром з твердою поверхнею.

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