Справу вже передали до суду. Подробиці трагічного інциденту та розслідування повідомляють у Нацполіції й в Одеській обласній прокуратурі. Медика обвинувачують у недбалому виконанні професійних обов'язків, що спричинило смерть пацієнта, а також у підробленні офіційних документів з метою приховати свою провину.

Як 18-річний парубок помер після введення ліків?

У січні 2024 року 18-річного курсанта вищого навчального закладу з ознаками гострого респіраторного захворювання та бронхіту направили з медпункту до інфекційного стаціонару.

Під час огляду хлопець чітко попередив лікаря про наявність у нього алергії на певні антибіотики та гормональний препарат. Попри це, лікар не вніс важливу інформацію про алергічний анамнез до титульної сторінки медичної карти.

Натомість він призначив лікування, що включало один із заборонених для пацієнта препаратів, і навіть ухвалив рішення провести внутрішньошкірну пробу з цим засобом. Після того як медсестра ввела ліки, у юнака розвинулася важка анафілактична реакція.

Йдеться про анафілактичний шок, поліорганну недостатність, набряк мозку та легень, а також синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові.

Це призвело до клінічної смерті та загибелі хлопця. Після трагедії лікар, намагаючись приховати помилку, вніс неправдиві відомості до медичної документації. Медик зазначив, що алергічний анамнез у пацієнта необтяжений, тобто алергії не було, і засвідчив це власним підписом.

За клопотанням поліції суд відсторонив обвинуваченого від виконання лікарських обов'язків і призначив запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Обвинувачення в суді підтримуватиме Приморська окружна прокуратура.

