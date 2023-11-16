18 "Шахедів" зранку летіли на Україну: скільки вдалося знищити

Російська армія вранці 16 листопада атакувала Україну безпілотниками типу "Шахед". Загалом у повітряному просторі нашої держави зафіксували 18 російських БпЛА.

Зрештою українським захисникам неба вдалося знищити більшість безпілотників ворога. Через роботу сил протиповітряної оборони у кількох областях лунали потужні вибухи.

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Скільки "Шахедів" збили під час атаки

У Повітряних силах зазначили, що в ніч на 16 листопада 2023 року росіяни запустили свої "Шахеди" з південно-східного напрямку. Зокрема, це було з району міста Приморсько-Ахтарськ у країні-агресорці.

Через це у багатьох регіонах лунали сигнали повітряної тривоги. Крім того, там також працювала протиповітряна оборона нашої держави.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено 16 ворожих безпілотників,

– мовиться у дописі Повітряних сил.

Крім того, за даними Повітряних сил, для протидії ворожим повітряним об'єктам залучили підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальну авіацію, а також зенітні ракетні підрозділи.

Також у Повітряних силах розповіли, що ввечері 15 листопада в Полтавській області знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Зрештою, близько опівночі 16 листопада росіяни атакували цивільну інфраструктуру в Харківській області зенітними керованими ракетами С-300. За попередніми даними, обійшлося без жертв та постраждалих.

Наостанок у Повітряних силах наголосили, що продовжують тримати небо від загроз. Військові зазначили, що разом українці обов'язково переможуть російських загарбників.

Що відомо про атаку України "Шахедами"