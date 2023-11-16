18 "Шахедів" зранку летіли на Україну: скільки вдалося знищити
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Російська армія вранці 16 листопада атакувала Україну безпілотниками типу "Шахед". Загалом у повітряному просторі нашої держави зафіксували 18 російських БпЛА.
Зрештою українським захисникам неба вдалося знищити більшість безпілотників ворога. Через роботу сил протиповітряної оборони у кількох областях лунали потужні вибухи.
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Скільки "Шахедів" збили під час атаки
У Повітряних силах зазначили, що в ніч на 16 листопада 2023 року росіяни запустили свої "Шахеди" з південно-східного напрямку. Зокрема, це було з району міста Приморсько-Ахтарськ у країні-агресорці.
Через це у багатьох регіонах лунали сигнали повітряної тривоги. Крім того, там також працювала протиповітряна оборона нашої держави.
В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено 16 ворожих безпілотників,
– мовиться у дописі Повітряних сил.
Крім того, за даними Повітряних сил, для протидії ворожим повітряним об'єктам залучили підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальну авіацію, а також зенітні ракетні підрозділи.
Також у Повітряних силах розповіли, що ввечері 15 листопада в Полтавській області знищено керовану авіаційну ракету Х-59.
Зрештою, близько опівночі 16 листопада росіяни атакували цивільну інфраструктуру в Харківській області зенітними керованими ракетами С-300. За попередніми даними, обійшлося без жертв та постраждалих.
Наостанок у Повітряних силах наголосили, що продовжують тримати небо від загроз. Військові зазначили, що разом українці обов'язково переможуть російських загарбників.
Що відомо про атаку України "Шахедами"
- У Повітряних силах близько 3 години 46 хвилин розповіли, що російські ударні безпілотники рухаються з окупованого Півдня України. Згодом у південних областях пролунали сигнали тривоги.
- Російські безпілотники почали маневрувати й рухатися в бік Хмельницької, Чернівецької та Вінницької областей. Через кілька десятків хвилин на Хмельниччині пролунали кілька потужних вибухів, що були роботою протиповітряної оборони.
- Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат розповів, що всього окупанти запустили по Україні близько 10 безпілотників. Водночас під час того, як він повідомляв дані, тривога ще тривала у Хмельницькій області.
- Ігнат також наголосив, що тривога трапилася зранку, що є не надто звичним часом для окупантів для запуску безпілотників. Він також він пояснив, що загарбники завдавали удари хвилями з різних напрямків.