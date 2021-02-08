Дві гілки "Північного потоку-2" у Данії планують добудувати у квітні

У водах Данії прокладають труби російського газопроводу "Північний потік-2". 2 гілки газогону планують добудувати до кінця квітня 2021 року.

Раніше терміни завершення будівництва не називали. Було відомо лише, що роботи почалися 15 січня 2021 року.

До теми На "Північному потоці-2" поновили прокладати трубопровід

У списку будівельних суден є російська "Фортуна", на яку США наклали санкції, а також "Мурман" та "Балтійський дослідник".

Що відомо про будівництво "Північного потоку-2" у Данії

►15 січня у Данії стартували підготовчі роботи для будівництва газопроводу.

►Раніше данська компанія Ramboll на завершальному етапі вийшла з проєкту. Ймовірна причина – побоювання санкцій США.

►Після Данії "Північний потік-2" планують продовжити будувати у Німеччині.

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