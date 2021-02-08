Дві гілки "Північного потоку-2" у Данії планують добудувати у квітні

У водах Данії прокладають труби російського газопроводу "Північний потік-2". 2 гілки газогону планують добудувати до кінця квітня 2021 року.
Джерело:"Интерфакс"
Раніше терміни завершення будівництва не називали. Було відомо лише, що роботи почалися 15 січня 2021 року.
До теми На "Північному потоці-2" поновили прокладати трубопровід
У списку будівельних суден є російська "Фортуна", на яку США наклали санкції, а також "Мурман" та "Балтійський дослідник".
Що відомо про будівництво "Північного потоку-2" у Данії
►15 січня у Данії стартували підготовчі роботи для будівництва газопроводу.
►Раніше данська компанія Ramboll на завершальному етапі вийшла з проєкту. Ймовірна причина – побоювання санкцій США.
►Після Данії "Північний потік-2" планують продовжити будувати у Німеччині.
Головне про російський газопровід
- "Північний потік-2" будують в обхід України через Балтійське море до Німеччини. Роботи планували завершити до кінця 2019 року. Однак через санкції США будівництво зупинили.
- Якщо Росія добудує газопровід, то наша держава щороку може втрачати 1,5 мільярда доларів.
- У США вважають, що "Північний потік-2" посилить вплив Росії на Європу.
- За даними ЗМІ, умовою скасування санкцій на підрядників будівництва "Північного потоку-2" може стати перегляд газового договору між Росією та Україною. Наразі невідомо, які саме пункти договору хочуть змінити.
- У Німеччині виступили проти припинення будівництва газопроводу. Німецьке мінекономіки вважає, що так компанії "втратять гігантські інвестиції".