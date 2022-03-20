20 березня відділення "Укрпошти" у Херсоні не працюють, – Херсонська міська рада
20 березня 2022 , 11:07Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Херсон
У Херсоні 20 березня відділення "Укрпошти" не працюватимуть. Однак приводів для паніки немає.
Укрпошта й надалі працюватиме в регіоні, однак в неділю відділення не обслуговують клієнтів. Про це сьогодні, 20 березня, повідомила Херсонська міська рада.
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Графік роботи "Укрпошти"
За графіком, відділення "Укрпошти" у Херсоні працюють з понеділка по суботу.
Раніше ми розповідали, що ситуація на Херсонщині з кожним днем наближається до критичної. У більшості віддалених районів та тих громадах, де перебувають орки, майже гуманітарна катастрофа, а російські війська блокують допомогу.
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