Гроші для Угорщини досі заблоковані: що отримав Орбан після розблокування коштів для України

Лідери Європейського Союзу ухвалили рішення про надання допомоги для України в розмірі 50 мільярдів євро. Однак, стало відомо, що для Угорщини 20 мільярдів євро все ще залишаються заблокованими.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ці гроші для Будапешту досі заблоковані, оскільки Угорщина не виконала необхідних умов. Про це вона повідомила в ході пресконференції за результатами засідання Євроради, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Для Угорщини гроші досі заблоковані

Урсула фон дер Ляєн заявила, що закони, які регулюють виділення грошей з фондів ЄС для Будапешту, не пов'язанні із підтримкою України.

Ці закони не мають нічого спільного з програмою Ukrainian Facility та проміжним переглядом багатострокового бюджету ЄС. Це було підтверджено сьогодні, і тому відповідь на ваше запитання – просте "ні”,

– зазначила Урсула фон дер Ляєн на питання, чи отримав Орбан щось за свою поступку.

Глава Європейської ради Шарль Мішель додав, що, аби досягнути одностайності щодо виділення 50 мільярдів євро для України, лідери погодилися на те, щоб проводити щорічно дебати щодо фінансування фонду для України. Відомо, що під час таких дебатів Комісії буде запропоновано внести свої пропозиції, якщо це буде необхідно.

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