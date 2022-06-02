20% території Сєвєродонецька становлять "сіру зону", – Гайдай

Російські окупанти взяли під контроль більшу частину Сєвєродонецька. Наразі у місті тривають запеклі бої.

Збройні Сили України тримають позиції на одній ділянці Сєвєродонецька. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, пише 24 канал.

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Деталі від голови ОВА

Українським військовим вдається вибити російських окупантів з деяких вулиць. Також беруть у полон російських окупантів. 1 червня 6 військових Росії взяли у полон. Не треба Сєвєродонецьк списувати з рахунків,

– наголосив Гайдай.

Він додав, що наразі 20% території міста становлять "сіру зону".

Арестович заявив про успішну засідку для ворога

Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що російські окупанти потрапили у Сєвєродонецьку у пастку. Це сталося після того, як наші воїни нібито здали місто, а тоді пішли у контратаку. Тепер військове керівництво держави-агресорки бідкається, адже вже прозвітувало, що взяло Сєвєродонецьк. Окупантам доводиться стягувати всі наявні сили у місто, аби лиш стримати позиції, не те, що захопити населений пункт.

За словами Арестовича, українські захисники зараз "рвуть загарбників, як леви".

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Що відомо про ситуацію у Сєвєродонецьку

1 червня Гайдай повідомив, що окупанти взяли під контроль 80% території міста. Однак вже наступного дня у Генеральному штабі ЗСУ пояснили, що наразі неможливо сказати, скільки саме територій вдалося захопити росіянами. Адже в місті тривають запеклі вуличні бої, а ситуація постійно змінюється.

До речі, росіянам довелося стягнути в Сєвєродонецьк підрозділи з інших напрямків.

Останні новини з фронту

На Сході України наші воїни знищили командно-спостережний пункт росіян. За добу вони ліквідували 32 окупантів на цьому напрямку.

Загальні втрати ворога на війні становлять щонайменше 30 850 бійців, 1 363 танків, 661 артилерійську систему, 207 реактивних систем залпового вогню, 95 засобів протиповітряної оборони, 210 літаків, 175 гелікоптерів тощо.

Наразі активні бойові дії тривають у східних областях України. Водночас з території Білорусі зберігається загроза ракетних ударів.

До теми дивіться відео про те, що ЗСУ відтіснили ворога з кількох вулиць у Сєвєродонецьку: