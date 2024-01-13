Події будуть зашкалювати: на світ чекає насичений рік

Цей рік тільки почався, але події вже зашкалюють. Удар по хуситах був очевидним, на нього всі очікували.

Запасаймося попкорном

Не завдати його для США означало виявити слабкість, адже хусити загрожують стабільності світової економіки через атаки на торгові судна. Пірати порівняно з ними просто дошкільнята. Атака на американський військовий корабель була свідомою, наслідки були зрозуміли всім. Останні "американські попередження" також не спрацювали.

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Тепер відповідь за Іраном та його проксі, і вона не забариться. Росія її підтримає, хоч і звісно не прямо. Основне питання – за чиїм сценарієм піде Близький Схід і чи буде сценарій взагалі. Поки що ситуація не виглядає для Заходу досить оптимістичною, а ймовірність ескалації значно зросла.

Одночасно маємо президентські вибори на Тайвані. Головна ставка і головна розбіжність там не "незалежність проти возз'єднання з Китаєм", а різне бачення, як зберегти сьогоднішній статус-кво. Ніхто не хоче швидко рухатися до незалежності або об'єднання з Китаєм. Усі хочуть петляти, але по-різному, дивлячись, або більше на США, або на Китай, який добре розуміє політичний і суспільний пасьянс на острові. Там вміють чекати і навряд почнуть підіймати ставки військовим шляхом – радикальне погіршення відносин із США на фоні старту там передвиборчої кампанії Сі Цзіньпіну не потрібне.

Перші праймеріз у США у понеділок, 15 січня, і тут можна запасатися попкорном. Дональд Трамп точно не фанат ані Китаю, ані Ірану, і вони це розуміють, а от Владімір Путін може бути "у захваті". Так що в демократів та республіканців навіть серед автократій різні фанати. Цим, до речі, варто скористатися.

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Завдання №1 для України

Для нас тепер завдання номер один на міжнародній арені – не загубитися у цьому торнадо подій і викликів. Перспективи того, що більшість людей на Заході прокидатиметься або завершуватиме день з думками про Україну, більше немає. Вибори у понад 70 країнах створять окрему какофонію.

Почалася жорстка конкуренція за увагу, і на початку 2024 року в нас тут не перша позиція. Хоча і досить непогана, потрібно лише продумати стратегію. Те, що працювало у 2022 році, не працювало у 2023 році, а у 2024 не працюватиме те, що було у 2023 році. Цей рік буде найнепередбачуванішим з нещодавнього минулого.

Китайці кажуть, що коли вітер, то потрібно будувати вітряні млини, а не огорожі. В цьому до них варто прислухатися.