Хоче захопити Харків, але це не кінець: Дикий розібрав плани Путіна на 2024 рік

В середині грудня у виданні Bild вийшов матеріал про плани Владіміра Путіна на наступні кілька років. Журналісти заявили, Росія планує окупувати значні частини Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Харківської областей, включно з Харковом.

Водночас не можна стверджувати, що дані Bild про плани Росії повністю правдиві. Про це 24 Каналу розповів екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий, пояснивши, що насправді планують у Кремлі.

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Кремль не задовольнить "недоперемога"

У таблоїді Bild повідомили, що до кінця 2024 року російська армія хоче встановити повний контроль над Донеччиною та Луганщиною, дійшовши до Осколу на Харківщині. До 2026 року – повністю окупувати Харків, Дніпро та Запоріжжя.

Це, мовляв, плани Путіна із 2024 до 2026 року.

Bild – це все ж таблоїд, який використовують як "зливний бачок", куди скидають інформацію з дуже сумнівних джерел. Я переглядав ці карти і з планами на 2024 рік практично згоден. На 2024 рік у росіян є твереза оцінка їхніх і наших можливостей,

– зазначив Євген Дикий.

Тож у 2024 році окупанти заходити далі за річку Оскіл окупанти не планують. Водночас їм справді дуже хотілося б захопити Куп'янськ та Лиман, провівши лінію оборони по Осколу. Росіяни також хочуть окупувати всю Донеччину, однак це максимум їхніх можливостей.

"Щодо планів на 2025 та 2026 рік, то мені здається, що прогноз Bild дуже применшений. Фактично цей прогноз вказує на те, що Росія хоче відхопити ще якісь території разом з Харковом і на цьому зупинитись. А це не так. Зупинитись навіть на цьому для росіян буде недоперемогою", – пояснив Дикий.

Кремлівський режим зараз чітко демонструє, що не готовий погоджуватись на "недоперемогу".

На що сподіваються у Росії

Захопити Харків до 2025 року і зупинитися – це не те, що влаштує російську владу. Їм треба повна окупація України.

Зараз не важить, наскільки це правда чи ні. Вони настільки себе переконали, що в них ситуація така: або вони перемагають нас, а перемога – це не просто Харків, а Київ, Львів та вихід до Закарпатського кордону. На цю перемогу готові жертвувати будь-які ресурси, бо перемога потім все спише. Або ж, в кращому випадку, суд в Гаазі,

– зауважив екскомандир "Айдару".

Керівники Росії добре розуміють, що вони – військові злочинці. Але, ймовірно, вони опираються на досвід Йосипа Сталіна, який також був страшним військовим злочинцем. Однак при цьому він вийшов одним із переможців Другої світової війни. Тому судили не його, а він.

"Тож бачать вони картину світу саме так: якщо вони програють цю війну, або хоча б недовиграють, тоді вони злочинці і їх судять. Якщо ж вони все ж виграють та окуповують всю Україну, ціною навіть кількох мільйонів росіян та страшенного просідання економіки, то перемога їм списує все", – наголосив Дикий.

У Росії дуже сподіваються, що перемогти їм допоможуть вибори у Сполучених Штатах у 2024 році. А саме прихід до влади Дональда Трампа, який, за їхнім переконанням, перекриє Україні всі поставки зброї та фінансування.

У такий спосіб, вже у 2025 році росіяни планують захопити великі міста по всій Україні. Однак такий план росіян доволі хиткий та може не втілитись у реальність.

Реакція на аналітику Bild: що відомо