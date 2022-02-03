21 день без втрат, – Резніков оцінив режим тиші на Донбасі

На думку Олексія Резнікова, режим припинення вогню на Донбасі починає працювати. За 21 день серед лав ООС не було втрат.

Інтенсивність з боку російських окупантів останнім часом невисока. Про це міністр оборони заявив під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

До речі На Донбасі за добу зафіксовано майже 200 порушень, – ОБСЄ

Перемир'я працює

Так, українська сторона фіксує значне зменшення бойових втрат.

У нас вже 21 день не загинуло жодного нашого воїна. Сподіваюсь, що ця тенденція збережеться,

– сказав Резніков.

Попри це, Росія продовжує постачати бойовикам зброю та паливно-мастильні матеріали.

Крім того, на окупованих територіях зараз відбувається "ротація". Українська розвідка повідомила про переляк та поганий психічний стан серед найманців. Річ у тім, що вони слухають російську пропаганду про нібито майбутній український напад.

Яка зараз ситуація на фронті

За добу 2 лютого на Донбасі зафіксували 4 порушення режиму припинення вогню. Крім того, 1 раз бойовики використовували заборонену мінськими домовленостями зброю.

Також 2 лютого окупанти атакували пункт в'їзду – виїзду "Гнутове". На щастя, ніхто не постраждав.

Від початку 2022 року на Донбасі загинуло четверо наших військових. Усі – на початку січня.

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