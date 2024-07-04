Вночі росіяни атакували 22 "Шахедами": скільки збила ППО

Вночі 4 липня Росія вкотре атакувала Україну ударними дронами. По "Шахедах" потужно відпрацювала ППО.

Загалом агресор випустив 22 ударні БпЛА. Про результати роботи оборонців неба розповів генерал-лейтенант Микола Олещук.

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Скільки "Шахедів" збили вночі

оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі

У ніч на 4 липня ворог атакував 22 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із Курської області.

У результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних сил ЗС України збито 21 "Шахед",

– заявив командувач Повітряних сил ЗСУ.

Генерал-лейтенант Микола Олещук уточнив, що російські дрони збили в межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

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Вночі 4 липня збили майже всі, крім одного, "Шахеди" / Інфографіка з телеграму Командувача Повітряних сил