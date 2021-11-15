2−3 тисячі людей: Лукашенко хоче відправити мігрантів літаками до Мюнхена

Білорусь готова направити мігрантів, які перебувають на кордоні, літаками до Мюнхена. Мовиться про приблизно 2 – 3 тисячі людей.

Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. За його словами, країна може вивезти мігрантів своїми літаками, якщо це буде потрібно.

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"2−3 тисячі нещасних людей-втікачів вони (Євросоюз – 24 канал) не можуть прийняти. Можуть, звісно", – наголосив самопроголошений президент.

У Мюнхені запропонували прийняти мігрантів , які перебувають на білорусько-польському кордоні, та забезпечити їм доступ до процедури отримання притулку.

Як заявив Лукашенко, якщо Польща не надає гуманітарного коридору та перешкоджає цьому, то Білорусь вивезе мігрантів у Мюнхен завдяки авіакомпанії "Белавіа".

"Що за проблема? Що це за пропозиція: "Ви дайте нам, будь ласка, гуманітарний коридор через Польщу, ми їх заберемо", – додав самопроголошений президент.

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