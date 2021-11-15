2−3 тисячі людей: Лукашенко хоче відправити мігрантів літаками до Мюнхена
Джерело:БЕЛТА
Білорусь готова направити мігрантів, які перебувають на кордоні, літаками до Мюнхена. Мовиться про приблизно 2 – 3 тисячі людей.
Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. За його словами, країна може вивезти мігрантів своїми літаками, якщо це буде потрібно.
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"2−3 тисячі нещасних людей-втікачів вони (Євросоюз – 24 канал) не можуть прийняти. Можуть, звісно", – наголосив самопроголошений президент.Зверніть увагу! У Мюнхені запропонували прийняти мігрантів, які перебувають на білорусько-польському кордоні, та забезпечити їм доступ до процедури отримання притулку.
Як заявив Лукашенко, якщо Польща не надає гуманітарного коридору та перешкоджає цьому, то Білорусь вивезе мігрантів у Мюнхен завдяки авіакомпанії "Белавіа".
"Що за проблема? Що це за пропозиція: "Ви дайте нам, будь ласка, гуманітарний коридор через Польщу, ми їх заберемо", – додав самопроголошений президент.
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Мігранти на кордоні Білорусі: що відомо
- На польсько-білоруському кордоні 8 листопада загострилась ситуація. Натовп мігрантів рушив з Білорусі, через що Варшава збільшила кількість військових на кордоні.
- Литва, Латвія та Естонія засудили режим Лукашенка через міграційну кризу. Там вважають, що самопроголошеного президента та його соратників слід притягти до відповідальності за "торгівлю людьми".
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- Міноборони Польщі 15 листопада повідомило, що на кордоні з боку Білорусі чутно стрілянину. У відомстві наголосили, що такі провокації стали рельністю, у якій живуть польські солдати.
- Наразі українські прикордонники не зафіксували спроб нелегальних мігрантів потрапити з Білорусі в Україну. Однак вони готуються й до такого розвитку подій.