24 місцеві ради просять президента накласти вето на закон №5655 про містобудування, – АМУ

Уже 24 місцеві ради з різних регіонів України звернулися до голови держави з проханням накласти вето на закон про містобудівну реформу №5655.

Про це наголошує Асоціація міст України. Крім цього, АМУ також направила офіційне звернення до Володимира Зеленського.

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Щодо застосування вето до законопроєкту 5655 місцеві ради продовжують звертатися до Президента України. Асоціація міст України направила своє звернення 16 грудня 2022 року, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, відповідні звернення до президента спрямували: Лубенська і Чернігівська районні ради, міські ради Івано-Франківська, Луцька, Львова, Вінниці, Чернівців, Чернігова, Кам’янець-Подільського, Кременчука та інші.

Що не так із містобудівною реформою

Після голосування Верховною Радою законопроєкту №5655 в другому читанні на сайті Президента з’явилася петиція з вимогою застосувати вето щодо цього проєкту. Менш ніж за добу звернення набрало необхідні 25 000 голосів. А загалом її підписали 42 090 осіб.

З 19 грудня законопроєкт знаходиться на підписі у Президента Володимира Зеленського.

Асоціація міст України у своєму зверненні до Президента щодо ветування законопроєкту №5655 наголошувала, що містобудівна реформа в існуючому вигляді монополізує ринок, стимулює самовільне будівництво, позбавляє громадськість та органи самоврядування можливості контролювати будівництво та впливати на забудовників, а також порушує мінімум 5 положень Конституції та створює суперечності з Цивільним кодексом.