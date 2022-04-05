25% Луганщини у героїчних боях тримає ЗСУ, – Арестович
5 квітня 2022 , 21:46Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Олексія Арестовича
Олексій Арестович заявив, що українські захисники героїчно утримують 25% Луганщини. Зокрема, це Рубіжне, Лисичанськ, Сіверодонецьк, Попасна.
ЗСУ ведуть на Луганщині героїчні бої. Відповідну заяву радник глави Офісу Президента зробив в інтерв'ю Тетяні Поповій.
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Ми утримуємо частину Луганщини, приблизно 25%,
– наголосив Арестович.
Українські герої там навіть йдуть у контратаки. Зокрема, одна з них відбулася 3 квітня й завершилася успіхом наших захисників.
Арестович також запевнив, що герої ЗСУ захищають Луганщину й, хоча ворог оточив їх з 3 сторін, гадки не мають здаватися.
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