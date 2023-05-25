Ворожий штурмовик не дотягнув до аеродрому, – Федоров про "бавовну" у Мелітополі

У Мелітополі 25 травня біля аеродрому було чути "бавовну". Напередодні там спостерігалося скупчення ворожої авіації.

Про це 24 Каналу розповів мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, міг постраждати один із російських гвинтокрилів.

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Російський літак не долетів до місця призначення

Іван Федоров пояснив, що одразу після вибухів над Мелітопольським аеродромом, який захопили окупанти, почав здійматися дим.

Зараз перевіряється інформація, але один із літаків ворога здійснив аварійну посадку саме на Мелітопольському аеродромі,

– наголосив він.

Напередодні росіяни значно активізувалися в районі аеродрому: звозили туди велику кількість палива, приймали на посадку гвинтокрили.

"Ворог точно постраждав!" – наголосив Федоров.

Втім, "бавовна" в тимчасово окупованому Мелітополі не завжди радісна звістка для українців, які залишаються у місті.

Навіщо окупанти лякають місцевих

Іван Федоров додав, що протягом останніх трьох тижнів у ворога спостерігається тенденція до обстрілів тимчасово окупованих територій. Мовиться не лише про Мелітополь, але й Роздол, Токмак, Молочанськ.

Ворог намагається здійснювати провокації для цивільного населення, щоб загнати їх в паніку та посіяти страх,

– пояснив очільник Мелітополя.

Фактично ворог використовує сотні тисяч мешканців як живий щит.

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