25% енергії з відновлюваних джерел: коли в Україні реалізують цей план

В останні роки Україна створює всі умови для інвестицій у галузь альтернативної енергетики. Згідно зі стратегією, до 2035 року кожен четвертий кіловат у країні буде походити з відновлювальних джерел енергії.

Радник Голови Держенергоефективності Костянтин Гура відзначив, що вони наразі тільки починають заходити на український ринок електроенергії, проте вже мають 3,3 мільярда доларів інвестицій, передає Громадське

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Відповідно до стратегії, ми повинні мати 25% енергії з відновлюваних джерел в енергобалансі до 2035 року. Усе це вимагає значних інвестицій — 30 мільярдів євро,

– Сказав Гура.

Залучення інвестицій відбувається у такі способи:

будівництво об'єктів відновлюваної енергетики (Сонячні, вітряні електростанції, теплоелектростанції на біомасі, біогазові установки тощо);

будівництво заводів для забезпечення цих об'єктів – виробництво твердих та рідких біопалив;

вирощування енергетичних культур – (плантації різних видів верби й тополі)

Чому є сенс інвестувати в Україну?

З 1 липня в Україні змінилися правила ринку електроенергії. Було ліквідовано державний контроль за споживчими цінами, тобто електроенергію перетворили на товар за усіма законами вільного ринку. Тепер постачальники електрики мають напряму домовлятися з обленерго щодо цін та обсягів виробництва.

Однак, держава не припинила підтримку розвитку "зеленої енергетики". Усі виробники екологічно чистої електрики можуть постійно продавати її державній компанії "гарантований покупець". Ця компанія купляє енергію за одним з найвищих у Європі "зеленим" тарифом, чим сприяє розвитку галузі.

Що таке вільний ринок?Вільний ринок – це ринок, що звільнений від державного регулювання. Ціни на такому ринку визначаються домовленостями постачальника та покупця та відношенням попит-пропозиція.