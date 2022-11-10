Додаткові засоби ППО для України та ситуація на Півдні: хронологія 260 дня війни

Українські захисники та захисниці продовжують крок за кроком звільняти українську землю від російських загарбників. Ворогу дають рішучу відсіч на всіх напрямках фронту.

Найскладнішою залишається ситуація на Донецькому напрямку. Ворогу завдають колосальних втрат.

Що було раніше Відхід окупантів з Херсону, ЗСУ в Снігурівці: хронологія 259 дня війни

05:29 Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат констатував, що російська авіація боїться залітати в повітряний простір України. На це є 2 причини: окупанти зазнали серйозних втрат серед авіації та льотного складу.

02:50 Велика Британія допоможе Україні посилити протиповітряну оборону та захиститись від атак окупантів на енергетичні об'єкти. Раніше Київ подав запит на додаткові засоби ППО.

02:16 Ситуація на Півдні залишається напруженою, але динамічно розвивається. Росіяни продовжують оборонні дії. Крім того, вони обстрілюють наші позиції.

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