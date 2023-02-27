На Закарпатті вночі зафіксували землетрус

27 лютого 2023, 09:40
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Джерело:

Головний центр спеціального контролю

27 лютого зафіксували землетрус у районі села Велика Добронь – за 19 кілометрів на захід від Мукачево Закарпатської області. Його магнітуда – 3,3.

Глибина землетрусу – 2 кілометри. Його зафіксували о 03:15 ночі.

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На Закарпатті стався землетрус

Експерти розповіли, що землетрус не несе загрози для населення. За класифікацією відноситься до сильно відчутних.

Землетрус відчувається всередині будівлі багатьма людьми, під відкритим небом – небагатьма,
– заявили у Головному центрі спеціального контролю.

Фахівці нагадали, що останній землетрус, який відчувався більш ніж у 15 населених пунктах Закарпаття, зареєстровано із району міста Іршава 3 січня 2023 року з магнітудою 3,8 на глибині 6 кілометрів.


Місцезнаходження сейсмічного джерела / Карта

Землетруси в Україні: останні новини

  • Раніше сейсмологи зафіксували в Україні землетрус. Коливання землі сталися 1 грудня об 11:02.
  • За даними сейсмологів, епіцентром землетрусу став район міста Новодністровськ, що в Чернівецькій області.
  • Востаннє землетрус у Чернівецькій області фіксували порівняно нещодавно. Поштовхи були 18 листопада 2022 року, а їхня магнітуда становила 2,7 бала за шкалою Ріхтера.
  • О 15:28 3 січня на території Закарпатської області в районі міста Іршава стався землетрус. Поштовхи відбувалися на глибині 6 кілометрів. Їхня магнітуда становила 3,8 бала за шкалою Ріхтера.
  • До речі, на території Закарпатської області найбільш потужні землетруси зареєстрували 23 січня 2020 року та 27 жовтня 2021 року з магнітудами 3,0 та 3,1 відповідно.

Автор: Софія Ковнір