На Закарпатті вночі зафіксували землетрус
Джерело:Головний центр спеціального контролю
27 лютого зафіксували землетрус у районі села Велика Добронь – за 19 кілометрів на захід від Мукачево Закарпатської області. Його магнітуда – 3,3.
Глибина землетрусу – 2 кілометри. Його зафіксували о 03:15 ночі.
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На Закарпатті стався землетрус
Експерти розповіли, що землетрус не несе загрози для населення. За класифікацією відноситься до сильно відчутних.
Землетрус відчувається всередині будівлі багатьма людьми, під відкритим небом – небагатьма,
– заявили у Головному центрі спеціального контролю.
Фахівці нагадали, що останній землетрус, який відчувався більш ніж у 15 населених пунктах Закарпаття, зареєстровано із району міста Іршава 3 січня 2023 року з магнітудою 3,8 на глибині 6 кілометрів.
Місцезнаходження сейсмічного джерела / Карта
Землетруси в Україні: останні новини
- Раніше сейсмологи зафіксували в Україні землетрус. Коливання землі сталися 1 грудня об 11:02.
- За даними сейсмологів, епіцентром землетрусу став район міста Новодністровськ, що в Чернівецькій області.
- Востаннє землетрус у Чернівецькій області фіксували порівняно нещодавно. Поштовхи були 18 листопада 2022 року, а їхня магнітуда становила 2,7 бала за шкалою Ріхтера.
- О 15:28 3 січня на території Закарпатської області в районі міста Іршава стався землетрус. Поштовхи відбувалися на глибині 6 кілометрів. Їхня магнітуда становила 3,8 бала за шкалою Ріхтера.
- До речі, на території Закарпатської області найбільш потужні землетруси зареєстрували 23 січня 2020 року та 27 жовтня 2021 року з магнітудами 3,0 та 3,1 відповідно.