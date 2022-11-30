Вибухи в Херсоні, Кислиця пропонує повернути Росії історичну назву: хронологія 280 дня війни

З дня повномасштабного вторгнення Росії минув 280 день. ЗСУ сміливо боронять нас та ніші території від російських загарбників.

У матеріалі 24 каналу зібрали найважливіші події, які сталися на фронті та в тилу, за 30 листопада. Більше – читайте далі.

Увага Нічна ракетна атака Дніпра, свіжі шалені втрати ворога: хронологія 279 дня війни

08:15 За добу росіяни здійснили обстріли з танків та артилерії різних типів по Новоселівському, Стельмахівці, Макіївці, М’ясожарівці, Площанці, Невському, Червонопопівці у Луганській області.

08:14 Окупанти розграбували "Старобільський елеватор" та вивезли тисячі тонн зерна пшениці та соняшника. Все позначили як "безгосподарне майно" й передали так званого "аграрного фонду лнр". Тим часом через високі ціни жителі окупованої Луганщини вимушені шукати доступні для себе продукти на ринках сусідніх міст.

08:13 Доки мешканці зруйновних окупантами територій, які зарах перебувають в окупації, зустрічають зиму в підвалах або холодних квартирах без скла та комунікацій, окупанти заявили про "відновлення" багатоповерхівок у захопленому ще у 2014 році Хрустальному, де бойових дій не відбувалося взагалі. Гроші виділили на відбудову одразу 76 "пошкоджених обстрілами" багатоквартирних будинків.

07:33 За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах 6 населених пунктів на Донбасі та завдали ударів по районах зосередження особового складу, озброєння, позиціях ЗРК, та військової техніки ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили артилерійську систему та один інший важливий об'єкт. Також було збито 3 БпЛА типу "Орлан-10".

07:31 Вночі в одному з населених пунктів Запорізького району в результаті влучання ракети (ймовірно С-300) пошкоджено газорозподільчий пункт, виникла пожежа. Її швидко ліквідували, але без газу залишилось три вулиці. Головне, що минулося без постраждалих.

07:20 Ворог завдав ударів по акваторії Очаківської громади Миколаївської області. Наслідки уточнюються.

07:07 Зранку росіяни обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Нікополь та Марганецьку громаду. Туди прилетіли майже 30 снарядів. На щастя, ніхто не постраждав.

02:29 Син першого заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова виїхав з України як волонтер і не повернувся. Лист, за яким Ігорю Портнову вдалося це зробити, був підробкою.

00:35 У Херсоні стався "приліт". Від вибуху людей повилітало скло у вікнах.

00:32 Постпред України в ООН Сергій Кислиця запропонував Україні повернути Росії її історичну назву "Московія". Він не бачить причин, щоб Верховна Рада та Кабмін так не зробили, бо "Нинішня все одне вкрадена".