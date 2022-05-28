30 років у небі: Зеленський емоційно пригадав, як вручав "Золоту зірку" вдові Героя

Володимир Зеленський під час виступу перед студентами Стенфорда пригадав, як вручав "Золоту зірку" вдові Героя. Він 30 провів у небі й залишився там.

Зеленський розповів студентам, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Києві проводять особливу церемонію. Мовиться про нагородження українських захисників та захисниць – тих, хто найбільше відзначилися, тих, кому присвоїли звання Герой України, повідомляє 24 канал.

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Президент зауважив, що церемонія відбувається у тій залі президентської резиденції, де раніше зустрічали найвищих посадових осіб країн світу. Зокрема, президентів та голів уряду. Зеленський розповів, що сьогодні він там вручає орден "Золота зірка" Героям України. Або ж – віддає ордени рідним Героїв, яких нагородили посмертно.

Зеленський пригадав, що нещодавно нагородив пілота бойової авіації – одного з найкращих. Герой загинув у боях за Україну.

Коли я віддавав його "Золоту зірку" його дружині, я сказав їй слова співчуття. Співчуття, що він пішов з життя. І у неї на очах виступили сльози. Вона відповіла, що він не пішов. Що він 30 років був у небі. І зараз – залишився у небі,

– поділився Зеленський.

Президент зізнався, що у нього виступили сльози. Він відчув, що смерть не змогла підкорити цю родину. Герой залишився у небі. Він – живий для своєї дружини. Так буде завжди.

Кожен має пам'ятати захисників та захисниць

Зеленський під час своїх вечірніх звернень до українців традиційно повідомляє про державні нагороди для українських захисників та захисниць. Багатьох героїв відзначають посмертно.

Президент заявив, що кожен та кожна мають пам'ятати про цих людей, які віддали свої життя за Україну. Зеленський наголосив: загиблі захисники та захисниці віддали своє життя, аби покоління українців могли вільно жити, а також – самостійно обирати, з ким дружити, кого шанувати і які цінності передавати своїм дітям.

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Під час звернення у ніч на 28 травня Зеленський повідомив, що підписав указ про відзнаку державними нагородами 198 військових ЗСУ. З них – 4 посмертно. Також український лідер нагородив 27 військовослужбовців Головного управління розвідки.