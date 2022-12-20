Зеленський закликав врятувати Саакашвілі: хронологія 300 дня війни

Українські захисники вже 300 днів боронять українську землю від російських загарбників. Найзапекліші бої йдуть у Донецькій області.

Про найважливіші події на фронті та в тилу – читайте далі в матеріалі 24 каналу.

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01:29 19 грудня Лукашенко та Путін зустрілися у Мінську. Невдовзі диктатор з Білорусі вирішив зняти всі маски. Він заявив, що вони з Путіним – "співагресори, найшкідливіші та найтоксичніші люди на цій планеті". Мовляв, вони ще й міряються, хто з них більше зло.

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00:22 Росіяни у День святого Миколая атакували столицю дронами-камікадзе. Внаслідок цього Київ залишився без світла. Фотографка 24 каналу Валентина Поліщук зняла фоторепортаж. У ньому вона показала, як місто, хоч і в темряві, зустріло свято.