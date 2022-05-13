31 обстріл на Луганщині та 12 випущених ракет по Кременчуку: яка ситуація в регіонах

Російські військові продовжують обстрілювати населені пункти в Україні. Зокрема окупанти випустили 12 ракет по Кременчуку та 31 раз обстріляли Луганщину. Що відомо про ситуацію в регіонах.

Як зазначають в Офісі Президента України, ніч проти 13 травня була неспокійною в низці областей. Окупанти гатили не лише по населених пунктах, а й навіть – лісі, передає 24 канал.

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Відносно спокійною ніч була у більшості областей України. Мовиться про Волинську, Закарпатську, Рівненську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Львівську, Запорізьку, Дніпропетровську, Одеську, Вінницьку, Тернопільську, Хмельницьку, Житомирську, Кіровоградську, Черкаську, Одеську, Чернігівську, Сумську та Київську.

Полтавщина

Ввечері 12 травня російські окупанти випустили 12 ракет по Кременчуку. Більшість із них влучили у нафтопереробний завод. Пожежу, яка виникла внаслідок ворожого удару, вдалося локалізувати. На щастя, ніхто не постраждав і не загинув. Також відомо, що одну з ракет вдалося збити нашим ЗСУ.

Харківщина

Сама ніч в області була відносно спокійною. Втім, слід зазначити, що троє людей за минулу добу постраждали внаслідок атак самого Харкова. Крім того, окупанти обстрілювали Дергачі – 2 поранених, а також один загиблий, Золочівський район – 2 постраждалих, а також Балаклійський район – один постраждалий.

Луганщина

Область окупанти обстріляли 31 раз. Російські військові намагаються штурмувати Сєвєродонецьк, Гірську, а також Попаснянську громади. Відомо про руйнування майже 60 будинків, а також пошкодження моста в Рубіжному. З артилерії близько 23:00 обстріляли Лисичанськ і Сєвєродонецьк. Унаслідок атаки одна людина у Лисичанську загинула.

Донеччина

Окупанти вночі били по Авдіївці з артилерії. Внаслідок цього пошкоджені житлові будинки, а також поранена одна людина.

Наступальні дії російські військові продовжують поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки. Вороги зазнають значних втрат, адже українські військові стримують їх на своїх позиціях.

Не спадає рівень напруги на Лиманському напрямку, а також неподалік Святогірська. Там окупанти постійно обстрілюють як з артилерії, так і авіації.

Продовжують гатити ворожі військові по "Азовсталі". По ній б'ють авіаційними, танковими, корабельними, а також артилерійськими ударами.

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Херсонщина

В області ситуація стає критичнішою з кожним днем. Одна з причин – лісові пожежі. Відомо, що полум'я охопило вже понад 1587 гектарів лісу. Тривають бойові дії також і на кордоні з Миколаївською та Дніпропетровською областями.

Російські окупанти укріплюють свої позиції на Херсонщині. Також з області вони гатять по сусідніх. Відомо також, що внаслідок боїв пошкоджено багато об'єктів інфраструктури, а також будинки мирних мешканців.

Миколаївщина

Місто Миколаїв російські військові приблизно о 22:00 та 22:30 обстріляли з РСЗВ. Атаковані два інфраструктурні об'єкти, житлові будинки та навіть ліс. Наразі інформація про жертв і постраждалих уточнюється.

Широківську громаду окупанти вдень, а також близько 01:00 обстріляли в тому числі використовуючи авіацію. Відомо про пошкоджені житлові будинки. Що стосується потерпілих, то за попередніми даними їх немає.

Крилаті ракети ворога збивають "Стінгерами"

Згодом стало відомо, що з 12 крилатих ракет, які окупанти випустили по Кременчуку, дві вдалося збити. Зробили це успішно за допомогою "Стінгерів". Валерій Залужний додав, що Росія використовує надзвукові протикорабельні ракети типу X-22 не просто так. Країна-агресорка просто боїться використовувати авіацію, адже її в Україні дуже вдало знищують.

Варте уваги – оперативна інформація від Генштабу станом на 13 травня: дивіться відео