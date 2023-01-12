Нічна атака Запоріжжя, моторошні супутникові знімки Соледара і Бахмута: хронологія 323 дня війни

Розпочалася 323 доба повномасштабного вторгнення Росії. Українські військові продовжують мужньо обороняти нас та наші території.

Детальну інформацію про те, що відбувається на фронті та в тилу, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Зверніть увагу Зеленський у Львові та бої за Соледар: хронологія 322 дня війни

04:18 Стало відомо, що посеред ночі окупанти цинічно обстріляли Запоріжжя. Про це розповів секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. За його словами, постраждали об'єкти інфраструктури. Спалахнула пожежа на місці влучання. Крім того, пошкоджень зазнали будинки. На щастя, минулося без постраждалих. На місці прильоту працюють відповідні служби.

03:16 Пізно ввечері у Бєлгороді спрацював російський безпілотник. Дрон став причиною знеструмлення частини області. На місці виявили уламок, схожий на частину ракети КАБ-20, яку здатний переносити російський БпЛА "Оріон".

02:22 В Авдіївці від серцевого нападу померла 6-річна Еллі. Сталося це 11 січня. Відомо, що через постійні обстріли дівчинка була змушена жити у підвалі разом зі своїми бабусею та дідусем.

01:46 У Maxar показали супутникові знімки з Бахмута та Соледара. Від цих двох міст на Донеччині, де точаться запеклі бої, залишилися руїни.



Соледар у серпні 2022 та у січні 2023 року / Фото Maxar



Соледар у серпні 2022 та у січні 2023 року / Фото Maxar



Свіжий супутниковий знімок Бахмута / Фото Maxar

00:24 Велика Британія передає Україні ЗРК Stormer, оснащені ракетами Starstreak. Передбачено, що таких броньованих систем протиповітряної оборони нам передадуть 200 одиниць.

Україна отримає ЗРК Stormer від Британії: дивіться відео