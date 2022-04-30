340 Героїв: Зеленський поговорив із прикордонниками, які захищають Маріуполь

Володимир Зеленський провів розмову з прикордонниками, які захищають Маріуполь, що перебуває в облозі. Президент зауважив, що вони першими зустріли російських окупантів на кордоні.

Відповідне звернення президент записав наприкінці 66 дня повномасштабної війни, яку Росія почала проти України. Він пригадав, що 30 квітня – День прикордонника.

Зауважте Зеленський звернувся до українців після 66-го дня війни

Зеленський звернувся до наших прикордонників, які першими зупиняють ворога

Президент України пригадав, що наразі у день прикордонника не може бути святкувань. Однак наших прикордонників підтримати необхідно, адже вони першими зустріли російських загарбників, а також воюють разом з ЗСУ, Нацгвардією, поліцією, теробороною та всіма тими, хто захищає нашу державу.

Зокрема, воюють і в Маріуполі, героїчно захищаючи наше місто. 340 прикордонників – наших героїв. Говорив з ними сьогодні. Привітав. Подякував. Я вдячний кожному й кожній, чий професійний день був сьогодні,

– сказав Зеленський.

Додав також, що вручив держнагороди прикордонникам, які відзначились у боях за нашу державу.

Президент також пригадав, що вороги збирають додаткові сили для нових атак проти наших військових на Сході України. Для цього вони стягнули їх на Харківщині та хочуть посилити тиск на Донбасі.

"Вони втратили у боях цієї безглуздої для Росії війни вже понад 23 тисячі солдатів. Але не зупиняються", – пригадав Зеленський.

Зверніть увагу! Маріуполь перебуває в облозі з 1 березня. Все населення міста опинилось без світла, води, їжі та тепла та під постійними атаками ворога. Ворог не дозволяє безпечно евакуювати людей. На щастя, 30 квітня 20 цивільних з "Азовсталі" вдалося евакуювати.

Основні тези з виступу Володимира Зеленського

Нічне звернення Зеленського за 30 квітня: дивіться відео