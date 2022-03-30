Обстріл Лисичанська, кількаденна пожежа на Рівненській нафтобазі: основне за 35 день війни

Збройні Сили та весь український народ вже 35 днів мужньо протистоять російській армії. Ми показуємо цілому світу, як боремося за свою свободу та даємо відсіч "другій армії світу".

Понад місяць минув з тієї ночі, як росіяни зухвало та цинічно вдерлися на нашу землю. 24 канал зібрав основні події війни за 30 березня.

До теми Російське командування в шоці через кількість втрат серед мобілізованих на Донбасі

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09:31 На Рівненщині досі гасять нафтобазу, яку росіяни обстріляли 28 березня. Станом на ранок 30 березня вогонь локалізували, він не поширюється.

Наслідки обстрілів нафтобази / Фото з телеграму Віталія Коваля

Актуально Обстріли Хмельницького та бої на Київщині: як минула ніч у регіонах

08:40 Російська агресія забирає тисячі мирних життів, на жаль, жертвами стають й дітки. Так, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинуло 145 дітей. Втім, цифри не є остаточними. Оскільки безліч місць обстрілів просто неможливо оглянути, зокрема, на тимчасово окупованих територіях.

08:21 На Луганщині за ніч проти 30 березня з-під завалів вдалося врятувати 6 людей. Це – жителі Кремінної та Рубіжного. Водночас окупанти вночі гатили по Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному, Кремінній та Золотому.

08:09 Мер Хмельницького Олександр Симчишин розповів, що ракетний удар, який окупанти завдали по Хмельницькому, став перший від 24 лютого. Водночас він запевнив, що ситуація у місті контрольована.

07:47 Голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що приблизно о 6 ранку орки знову обстріляли Лисичанськ, є жертви.

За словами Гайдая, завалів дуже багато, тож рятувальники намагаються встигнути врятувати людей. Є чимало понівечених багатоповерхівок.

06:53 Росія у війні проти України втратила понад 17 тисяч особового складу. Тепер окупантам доводиться перекидати до України солдат з інших окупованих нею країн, зокрема, Грузії.

Перекинули підрозділи 4-ї (Цхінвальський район, Південна Осетія) та 7-ї (Абхазія) військових баз, що входять до складу Південного військового округу.

Від 4-ї військової бази сформували та відрядили до України три БТГр. Загалом це до 1200 російських та осетинських військових. З підрозділів 7-ї військової бази сформували дві БТГр, а це близько 800 осіб.

05:38 Укрзалізниця здійснить низку евакуаційних рейсів 30 березня. Графік:

Краматорськ:

13:00 – №278/277 Краматорськ – Львів;

16:00 – №280/279 Краматорськ – Львів.

Інші:

14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова;

16:10 – 7931 Покровськ – Дніпро;

23:30 – 34/233 Чоп – Дніпро.

01:35 Українці через Дію вже можуть подати заявку на компенсацію за житло, яке знищили окупанти.

Послуга вже працює, але спершу потрібно оновити мобільний застосунок Дія. Далі треба:

увійти у "Послуги";

обрати "Пошкоджене майно";

натиснути "Почати" та вводити адресу та іншу додаткову інформацію.

00:55 Зведення Генштабу ЗСУ. Основні тези: