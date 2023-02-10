Росіяни обстріляли Харківщину та Запоріжжя: хронологія 352 дня війни

Російські військові намагаються наступати на Сході, втім, Сили оборони дають відсіч ворогу. Україна держава на важку зброю та техніку, щоб успішно звільнити окуповані території.

Про найголовніші події, які відбуваються 10 лютого, розповідає 24 Канал. Триває 352 день повномасштабної війни Росії проти України.

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06:39 ЗМІ повідомляють, що Словаччина отримає від Німеччини системи протиповітряної оборони MANTIS, які захищатимуть східний кордон з Україною.

06:17 У Генштабі ЗСУ оприлюднили ранкове зведення. Зокрема:

окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на наступі на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках в районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Опитного, Мар'їки і Вугледара. Ворог активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ;

за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області; Стельмахівка і Діброва – Луганської та Федорівка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Авдіївка, Красногорівка, Парасковіївка і Пречистівка на Донеччині;

протягом минулої доби ворог завдав 52 авіаційних та 6 ракетних ударів, 2 з яких по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ Донецької області. Також окупанти здійснили 63 обстріли з РСЗВ, зокрема, по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей,

залишається висока загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України;

з метою поповнення втрат, до населеного пункту Мирне Запорізької області, російські військові привезли найманців ПВК "Вагнера" з числа завербованих ув'язнених;

авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів;

ППО за добу збила 3 російських БпЛА. За попередньою інформацією, 2 типу "Орлан-10" та 1 "Оріон";

підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління ворога, 5 районів зосередження живої сили, склад боєприпасів та позицію ППО противника.

06:10 Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що вночі окупанти влаштували масовану атаку по Запоріжжі. Лише за одну годину у місті зафіксували 17 прильотів. Це найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення Росії.

04:47 У Monitor повідомили про вибухи в Запоріжжі.

04:43 Олег Синєгубов зазначив, що на Харківщині окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі. Зафіксовано близько 10 вибухів. У деяких районах перебої з електроенергією. На місцях вибухів вже працюють екстрені служби.

04:36 Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що ворог цілить по об'єктах критичної інфраструктури. Можуть бути перебої з електрикою, водо- та теплопостачанням. Інформацію про жертв та руйнування уточнюється. Міські служби та ДСНС вже працюють над усуненням наслідків нічного обстрілу.

04:20 За даними Monitor, по Харкову випустили щонайменше 10 ракет. Унаслідок ворожих прильотів виникли пожежі, в деяких районах перебої зі світлом.

04:15 На Дніпропетровщині та Запоріжжі повідомили про вибухи. За попередньою інформацією, в Запорізькій області сили ППО успішно збили 2 ракети. Також повітряне командування "Схід" підтвердило успішне збиття ворожих цілей на Дніпропетровщині й опублікувало коротке відео зі збитими уночі дронами. Повідомили про щонайменше одну збиту ракету.

04:11 Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти обстрілюють область.

04:00 У багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Росіяни атакували крилатими ракетами "Калібр" та ракетами С-300. Також була зафіксована активність авіації.