Понад 10 мільярдів від США, "бавовна" над Бєлгородом: хронологія 367 дня війни

Україна продовжує боротися та протистояти російській агресії. Ось уже 367 днів триває мужній і нестримний опір, який дозволяє проганяти ворога з рідної землі.

Про досягнення на дипломатичному і військовому фронтах, загальну ситуацію в країні в роковини вторгнення – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Сполучені Штати передадуть Україні понад 10 мільярдів доларів на "критичні потреби". Ці гроші скерують на відбудову енергетичної інфраструктури, підтримку людей, які постраждали від війни, та інші потреби. Відомо, що кошти виділять уряд США разом з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та Міністерством фінансів.У російському Бєлгороді знову розквітла бавовна. За даними самих росіян, нібито працювала ППО.Окрім того, в російських телеграм-каналах з'явились повідомлення, що "гучно у Тьоткіно". Це селище міського типу в Глушківському районі Курської області.Російський "Сбєрбанк" за чотири доби до повномасштабного вторгнення скуповував у Києві всю готівку, яку міг. Купували її за максимальним курсом. Згодом вона вся була вся накопичена в їхніх сховищах.За словами глави української розвідки Кирила Буданова, окупанти чекали, коли зайдуть свої в місто, аби почати роздавати їм ці гроші.