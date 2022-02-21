4 тисячі "евакуйованих" з окупованого Донбасу просять у Росії обіцяні гроші

У Росії заявляють, що прийняли вже понад 60 тисяч жителів окупованої частини Донбасу. Приблизно 4 тисячі з них звернулися з проханням виплатити їм обіцяні гроші.

Держава-агресорка продовжує "евакуйовувати" до себе людей, які проживають на території тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

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У Москві кажуть, що "евакуювали" 61 тисячу людей

За підсумками роботи за ніч (на 21 лютого – 24 канал) кількість жителів Донбасу, які прибули до Росії, зросла до 61 тисячі,

– заявили у Москві.

Глава міністерства надзвичайних ситуацій Олександр Чупріян повідомив, що за добу з Ростовської області до інших регіонів Росії відправили 9 поїздів із людьми з окупованого Донбасу.

Люди просять обіцяні гроші

Росія також стверджує, що "виплати у розмірі 10 тисяч рублів отримала більш ніж понад 1 тисяча евакуйованих".

"У нас збільшується кількість виплат та документів, які готують для цих виплат. Ми отримали приблизно 4 тисяч заявок", – проінформували в державі-агресорці.

Нагадаємо, 18 лютого російські найманці оголосили "евакуацію" населення окупованої частини Донбасу в Росію.

"Евакуація" жителів окупованих територій у Росію: коротко

Держава-агресорка поширила фейк, що людям начебто загрожують Збройні сили України. Хоча житлові райони обстрілюють саме російські бойовики.

Володимир Путін пообіцяв усім "біженцям" по 10 тисяч рублів.

Спочатку людей кинули напризволяще. Усю ніч просиділи у холодних автобусах у селищі Червоний Десант Неклинівського району без їжі, води та нормального туалету.

Пізніше частину "евакуйованих" розмістили у спортзалі, а інших – у тісних наметах російського МНС. Обіцяних курортів й санаторіїв люди не побачили.

У Ростовській області частина місцевих жителів вороже сприйняла новину про людей з окупованих Росією територій.

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