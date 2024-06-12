НАТО планує щороку виділяти Україні 40 мільярдів євро: політолог вказав на важливий нюанс
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс готовий і надалі щороку вкладати 40 мільярдів євро у військову підтримку України.
Політолог Микола Давидюк в етері 24 Каналу висловив думку, що це поки красива сума. Натепер потрібно розуміти дедлайн – скільки років підряд Україна отримуватиме ці кошти.
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Як НАТО насправді має діяти
За словами політолога, 40 мільярдів євро від НАТО для України – це чудова новина. Проте необхідно знати, скільки років підряд отримуватимемо цю допомогу. Приміром, схожа безпекова угода була між США та Ізраїлем. Країні давали різні роки, і вона отримувала від 15 до 30 мільярдів.
Важливо, аби генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав: "Україна щороку протягом 10 років буде отримувати 40 мільярдів євро". На що Київ відповість: "Тобто майже пів трильйона євро заїде в українську оборонку, і наша держава автоматично потрапить в десятку найсильніших армій світу, а Росія буде на дві сходинки нижче".
Але ж не кажуть "скільки" – під час війни, рік після неї, два роки чи сто років підряд. Треба запитати про дедлайни, поки вони перебувають у стані романтичної відповідальності перед Україною та готові будуть давати ці гроші,
– зауважив Микола Давидюк.
Зникне загроза – випарується романтична відповідальність. Одразу закриються європейські та західні гаманці, і країни-партнерки намагатимуться якнайменше надавати Україні допомоги.
Тому зараз необхідно, аби безпекові гарантії не були порожніми папірцями. До прикладу, у деяких уже підписаних угодах мовиться про консультації протягом 24 годин. На думку політолога, це "потужна" гарантія – приїхали, поспівчували та поїхали. Потрібно навпаки насичувати їх фінансовими та збройними зобов'язаннями.
НАТО та Україна: останні новини
- Північноатлантичний альянс розмірковує, аби створити в Україні посаду спеціального посланника для посилення довгострокових зобов'язань перед нашою державою на тлі війни з Росією. В обов'язки нового представника повинна входити координація підтримки України, включаючи військову допомогу. Ця посада має надіслати сигнал як Києву, так і Росії про прихильність НАТО до боротьби України.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг нещодавно скасував плани щодо п'ятирічного фонду військової допомоги Україні розміром 100 мільярдів доларів. Оскільки посадовець зіткнувся з відмовою з боку країн-членів Альянсу. Опісля цього виникла ініціатива з наданням нашій державі 40 мільярдів євро.
- Також Столтенберг заявив на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, що Будапешт не блокуватиме військову допомогу Україні від НАТО, але не буде брати участь у цьому процесі.