40% техніки росіян у несправному чи неробочому стані, – Генштаб ЗСУ про нові надходження ворога

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив актуальні дані щодо ситуації на фронті. Зокрема, військові розповіли про стан техніки ворога.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року Росія напала на Україну. Ворог зустрів тут лютий опір. Про основні події за останні тижні читайте за посиланням.

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Генштаб ЗСУ про техніку ворога

Генштаб повідомив про те, що на території Росії, яка є державою-агресором, ворог стягує бойову та спеціальну техніку, яку знімає з довгострокового зберігання. Більше ніж 40% цієї техніки знаходиться у несправному чи неробочому стані. Це відбувається біля російського міста Богучар.

Російські окупанти продовжують цинічно обстрілювати українське місто Чернігів. Цілями ворога є як військові, так і цивільні об'єкти.

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