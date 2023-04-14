Росіяни готуються до можливого контрнаступу ЗСУ: хронологія 415 дня війни
14 квітня 2023, 06:22Читать новость на русском
Повномасштабна війни Росії проти України триває вже 415 днів. Українські захисники продовжують гнати ворога з наших територій. Найінтенсивніші бої зараз відбуваються на Донеччині.
Що відбувається на фронті, в тилу, на окупованих територіях та на міжнародній арені – 24 Канал зібрав далі.
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04:10 Аналітики американського Інституту вивчення війни переконані, що Росія все ще не може проводити широкомасштабні операції на кількох напрямках одночасно. Хоча Росія може перетворитися на серйозну загрозу для України в довгостроковій перспективі.
Окупанти продовжують зміцнювати свої позиції на Півдні, готуючись до можливого українського контрнаступу.02:40 Глава ГУР МО Кирило Буданов наголосив, що успіх нового контрнаступу ЗСУ вкрай необхідний. При цьому не лише для українців, а й для наших союзників, які надають гроші та боєприпаси. За словами Буданова, українці найближчим часом побачать та відчують результати цих дій.