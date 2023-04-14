Росіяни готуються до можливого контрнаступу ЗСУ: хронологія 415 дня війни

Повномасштабна війни Росії проти України триває вже 415 днів. Українські захисники продовжують гнати ворога з наших територій. Найінтенсивніші бої зараз відбуваються на Донеччині.

Що відбувається на фронті, в тилу, на окупованих територіях та на міжнародній арені – 24 Канал зібрав далі.

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У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. За добу українські воїни відбили 49 атак противника.

04:10 Аналітики американського Інституту вивчення війни переконані, що Росія все ще не може проводити широкомасштабні операції на кількох напрямках одночасно. Хоча Росія може перетворитися на серйозну загрозу для України в довгостроковій перспективі.

Окупанти продовжують зміцнювати свої позиції на Півдні, готуючись до можливого українського контрнаступу.

Глава ГУР МО Кирило Буданов наголосив, що успіх нового контрнаступу ЗСУ вкрай необхідний. При цьому не лише для українців, а й для наших союзників, які надають гроші та боєприпаси. За словами Буданова, українці найближчим часом побачать та відчують результати цих дій.