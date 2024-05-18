Окупанти намагалися штурмувати позиції ЗСУ: бійці "Магури" показали, як відбивали наступ росіян

Українські військові з 47 окремої механізованої бригади "Магура" відбили російський штурм на Покровському напрямку. Це стало можливим завдяки своєчасному виявленню противника аеророзвідниками.

Російські сили намагалися атакувати за допомогою двох БМП і танка. Українські артилеристи у взаємодії з операторами FPV-дронів змогли зупинити наступ та знищити ворожу техніку.

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Бійці "Магури" відбили російський штурм та знищили ворожу бронетехніку

Бійці з 47 окремої механізованої бригади "Магура" успішно відбили російський штурм на Покровському напрямку. Як повідомили в бригаді, російські сили намагалися атакувати за допомогою двох БМП і танка.

Росіяни намагалися штурмувати за допомогою двох БМП і танка, але їх вчасно побачили аеророзвідники. Артилеристи у взаємодії з операторами FPV-дронів зупинили наступ та знищили російську техніку,

– розповіли бійці "Магури".

Бригада також оприлюднила відео, на якому видно, як 47 ОМБр відбиває російський штурм та знищує ворожу бронетехніку.

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Варто зазначити, що Покровський напрямок залишається одним із найтяжчих на фронті. Російські сили продовжують атаки, намагаючись використати свою перевагу в кількості живої сили та техніки, за підтримки авіації та безперервної роботи артилерії.

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