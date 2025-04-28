"Наша смуга – у пріоритеті ворога": у 47 бригаді показали майстерне знищення окупантів
- Бійці 47 бригади "Маґура" продовжують знищувати російських загарбників на фронті, демонструючи майстерну роботу.
- Ворожа піхота постійно тисне на смугу відповідальності "Маґури", але пілоти батальйону безпілотних систем "Стрікс" успішно протидіють.
Бійці 47 бригади "Маґура" продовжують знищувати російських загарбників на фронті. Військові показали кадри майстерного знищення окупантів, які намагалися прорвати оборону.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 47 окрему механізовану бригаду "Маґура".
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Бійці "Маґури" продовжують нищити ворога
Військові "Маґури" розповіли, що їхня смуга відповідальності залишається в пріоритеті в росіян, тому тиск ворожої піхоти на фронті постійний.
Окупантів доводиться виловлювати по одному, адже в скупченнях вони ходять рідко,
– додали бійці.
Однак навіть дрібні групи не рятують російських загарбників від майстерності пілотів батальйону безпілотних систем "Стрікс".
За словами українських військових, пілот з позивним "Сімба" вилітав за антеною та побачив двох ворогів.
Далі – майстерний приліт нашої FPV просто в "центр прінятія рєшеній" ворожого штурмовика. Один – двухсотий, другий – трьохсотий,
– йдеться в дописі.
Бійці "Маґури" знищують окупантів: дивіться відео
До слова, нещодавно Сили спеціальних операцій України знищили групу морпіхів російської 810 бригади на Курщині. Унаслідок успішної роботи військовим також вдалося змусити двох окупантів здатися у полон.