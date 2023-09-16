У 47 бригаді "Маґура" змінили командування: ЗМІ назвали ім'я нового командира

Як пишуть ЗМІ, Олександр Сак більше не командує 47 окремою механізованою бригадою "Маґура". Журналісти з'ясували, хто може його замінити на цій посаді.

Як стало відомо 16 вересня, підполковника Олександра Сака зняли з командування 47 ОМБр "Маґура". Про це заявили "Суспільне" та hromadske із посиланням на анонімні джерела у бригаді.

Читайте також Віталій Аверін – головний сержант 47 ОМБр "Маґура": що відомо про того, хто змінив Маркуса

Хто стане новим командиром

За даними ЗМІ, Олександр Павлій очолюватиме ОМБр "Маґура" замість Олександра Сака. Він має звання полковника.

З 2022 року Павлій командував 112-ою окремою бригадою тероборони Києва. Вона перебуває у складі Регіонального управління "Північ" Сил ТрО.

Валерій Маркус та Іван Шаламага вважаються засновниками 47 ОМБр "Маґура". Після її створення у 2022 році командиром цього військового формування став Сак. Раніше він брав участь в АТО/ООС та служив 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр".

Олексій Сак у 2015 році був командиром роти, а у 2019 році його призначили командувати 3-м батальйоном. У війні проти російських загарбників він був тричі поранений.

У 47 бригаді "Маґура" вже були зміни

Нагадаємо, Валерій Маркус вирішив піти з посади головного сержанта та подав рапорт. Він захотів отримати нижчу посаду командира механізованого відділення.

Маркус пояснив це категоричною незгодою з рішеннями щодо застосування і розвитку 47 бригади та бажанням бути ближче до своїх людей на полі бою. Він наголосив, що приймав рішення самостійно та без тиску.

Згодом головним сержантом у 47 ОМБр "Маґура" став Віталій Аверін. У 2014 році він став добровольцем та воював у складі батальйону "Донбас".

Він брав участь у боях за Широкине, Попасну, Іловайськ. Аверін нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

Навесні 2022 року "Маґура" була батальйоном, що складався з військовослужбовців та цивільних добровольців. Восени того ж року це військове формування розширили до штурмового полку, а згодом і до бригади.