Розібрав окупантів на молекули: 47 бригада показала роботу Bradley на найважчому напрямку фронту

Українські бійці регулярно тішать яскравими відео, в яких показують свою майстерну роботу. У 47 бригаді виклали ролик з роботою БМП Bradley, та ще й під потужну музику.

Один із військових поділився прогнозом: скоро може розпочатися битва за Покровськ. Вона триватиме довше, ніж битва за Бахмут, а росіяни зможуть оточити кілька населених пунктів або принаймні зайти їм у тил. У Костянтинівці, Краматорську, Покровську, Кураховому вже час починати евакуацію цивільних.

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У ЗСУ показали роботу Bradley

Покровський напрямок залишається одним із найтяжчих на фронті. Противник атакує позиції оборонців, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці. Все це за підтримки авіації, також безперервно працює й ворожа артилерія. Тим часом бійці 47 окремої механізованої бригади стримують окупантів, у тому числі й завдяки американській техніці. Та роблять все можливе, аби завдати ворогу максимальних втрат,

– сказано в повідомленні.

На Покровському напрямку працює БМП Bradley: дивіться відео

Яка ситуація на Покровському напрямку

У бригаді закликали долучатися до них. 47 ОМБр має хороше технічне оснащення, а це очевидна перевага. "Давай з нами нищити нечисть, адже нам є чим воювати. Дзвони за цим номером – 0 50 247 4747", – так пишуть військові.

У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті на 16:30 16 травня.

Ворог продовжує наступальні дії. На даний час доби найбільша активність спостерігається на Покровському напрямку. Українські воїни тримають лінію оборони та жорстко відповідають на дії загарбників,

– мовиться в повідомленні.

У відомстві відзначили: окупанти продовжують нарощувати зусилля на Покровському напрямку. Кількість бойових зіткнень зросла там до 30, а в районі населеного пункту Уманське працювала ворожа авіація.

А от на Харківщині окупанти рухаються переважно піхотними групами вздовж лісосмуг. Бронетехніку ворога розігнали FPV-дрони.