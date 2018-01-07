4 способи покращити свою англійську під час свят

Новорічні канікули можна і потрібно проводити з користю. Особливо, якщо ви вже досягли якихось результатів у вивченні англійської мови, то перериватися точно не варто.

Зустріньтеся з друзями, які теж вчать англійську

Навіть зустрічі з друзями можна перетворити в корисне проведення часу за святковим столом. Звичайно, якщо у вас є однодумці, які поділяють ваше прагнення вивчити англійську мову.

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Знайдіть настільні ігри англійською, або перегляньте разом різдвяний фільм мовою оригіналу. Або можна просто зіграти в лото, але при цьому обов'язково говорити тільки англійською. Так ви точно прокачаєте знання цифр.

Розвісьте по квартирі плакати і стікери

Крім ялинкових іграшок, мішури і гірлянд, прикрасьте свій будинок кольоровими стікерами, плакатами, постерами з правилами граматики, алфавітом, правилами читання, новими або важкими для запам'ятовування словами.

Наклейте на меблі маленькі папірці з назвами предметів англійською. На холодильник, дзеркала, двері та інші стратегічні місця можна прикріпити схеми і таблиці з граматики.

Дивіться фільми і серіали

Активний відпочинок не для вас? Тоді дивіться свої улюблені фільми, серіали, програми, але англійською. Можна з субтитрами, але краще без них.

Подивіться канал BBC і перекажіть хоча б одну новину. Або перегляньте улюблених "Друзів" мовою оригіналу.

Читайте книги, статті або журнали

Знайти 10-15 хвилин в день для читання літератури для душі хоча б 2-3 рази на тиждень можна. Так ви відпочинете від суєти, їжі і святкування і заодно активізуєте свою англійську. Читайте те, що вам подобається, або те, що давно хотіли прочитати. Вчителів поруч немає, тому сміливо вибирайте текст за інтересами.

Є тільки одна умова: після прочитання обов'язково коротко перекажіть текст, нехай навіть на поверхневому рівні.