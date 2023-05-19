Опинились під завалами: під Бахмутом загинули 5 білоруських бійців полку Калиновського

Під час стрілецького бою під Бахмутом, відбиваючи атаку росіян, загинули п'ятеро білоруських бійців полку Калиновського.

Білоруські активісти повідомили, що бійці вели бій, коли росіяни вдарили по будівлі, в якій була група полку. Будівля обвалилась.

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Військові опинились під завалами

Так, чотири бійці опинилися під завалами будівлі, не було можливості евакуюватись. Командир групи загинув під час евакуації та прикриття відходу групи.

До слова, 17 травня повідомляли про загибель одного бійця полку Калиновського, четверо оголосили зниклими безвісти.

Наголошували, що зниклі білоруси "точно не перебувають в полоні". Також була інформація, що кілька бійців полку зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Що відомо про полк Калиновського