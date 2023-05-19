Опинились під завалами: під Бахмутом загинули 5 білоруських бійців полку Калиновського
Джерело:"Беларусскі Гаюн"
Під час стрілецького бою під Бахмутом, відбиваючи атаку росіян, загинули п'ятеро білоруських бійців полку Калиновського.
Білоруські активісти повідомили, що бійці вели бій, коли росіяни вдарили по будівлі, в якій була група полку. Будівля обвалилась.
Може зацікавити Хвороба Лукашенка: який діагноз у білоруського диктатора і чим йому загрожує
Військові опинились під завалами
Так, чотири бійці опинилися під завалами будівлі, не було можливості евакуюватись. Командир групи загинув під час евакуації та прикриття відходу групи.
До слова, 17 травня повідомляли про загибель одного бійця полку Калиновського, четверо оголосили зниклими безвісти.
Наголошували, що зниклі білоруси "точно не перебувають в полоні". Також була інформація, що кілька бійців полку зазнали поранень різного ступеня тяжкості.
Що відомо про полк Калиновського
- Полк імені Кастуся Калиновського – це військове формування Збройних сил України, але воно складається з білоруських добровольців.
- Формування заснували у березні 2022 року для захисту України, а саме – міста Києва.
- До полку входять члени тактичної групи "Білорусь", учасники "Білого легіону", "Молодого фронту", а також інші білоруси, які воювали в нашій країні ще з 2014 року.