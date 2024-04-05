У 5 областях повернули відключення світла: однак є важливий нюанс
Джерело:Укренерго
Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений сьогодні застосувати тимчасові заходи обмеження споживання. Повідомляється, що їх застосують у 5 областях України.
В "Укренерго" зазначили, що обсяг обмежень буде меншим, ніж учора, 4 квітня. Це є наслідком останніх російських атак.
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Відключення світла зачеплять щонайменше п'ять областей
Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений сьогодні застосувати тимчасові заходи обмеження споживання з 18:45 до 22:00 в Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.
Зазначається, що обсяг обмежень буде меншим, ніж 4 квітня. Обленерго в регіонах розподілятимуть наявний обсяг електроенергії рівномірно між чергами споживачів. Отже, перерви в енергопостачанні будуть менш тривалими.
Причина застосування обмежень залишається тією ж самою: відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни,
– йдеться у повідомленні.
На жаль, це є наслідками останніх масованих російських атак на критичну інфраструктуру нашої держави, зокрема це стосується електростанцій. Водночас продовжують діяти обмеження енергопостачання на Харківщині та для промислових споживачів в Кривому Розі.
Не обійшлося й без екстренних відключень
У ДТЕК також повідомили про екстренні відключення на Дніпропетровщині. Такі дії спрямовані на відновлення балансу в енергосистемі, який порушився внаслідок масованих ворожих атак.
Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену обстрілами російських окупантів, у Дніпропетровській області введено екстрені відключення за розпорядженням НЕК Укренерго,
– зауважили у ДТЕК.
Зауважимо, що вночі росіяни знову атакували об’єкти енергетичної інфраструктури в Одеській області, внаслідок чого було пошкоджено частину обладнання. Однак, на щастя, знеструмлення споживачів здійснено не було.
Аварійно-відновлювальні роботи відбуваються в складних умовах та тривають цілодобово. Ремонтні бригади докладають максимально зусиль, аби стабілізувати стан в енергосистемі.
Раніше заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в етері телемарафону пояснила, що ворог переважно цілить по системах передачі, а не генерації електроенергії, а на їх відновлення треба час.
Тож, щоб збалансувати виробництво й споживання електроенергії, Укренерго запровадить тимчасові відключення лише в деяких областях.