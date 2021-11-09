5 за рік у Надвірнянському районі: на Прикарпатті знову землетрус
Джерело:Головний центр спеціального контролю
На Прикарпатті знову зафіксували землетрус, який відносять до ледве чутних. Це вже 5 за рік прояв стихії з епіцентром у Надвірнянському районі.
Прикарпаття 9 листопада знову потрясло. Там зафіксували черговий несильний землетрус.
Раніше На Закарпатті стався землетрус
На Прикарпатті знову зафіксували землетрус
Епіцентр землетрусу перебував у Надвірнянському районі Івано-Франківської області, на північний схід від міста Надвірна, на глибині 3 кілометрів,
– зазначили у центрі.
Там додали, що за класифікацією ці підземні поштовхи віднесли до ледве відчутних. Магнітуда землетрусу, який стався приблизно о 14:00, за шкалою Ріхтера становить 2,3.
У центрі спеціального контролю пояснили, що такі коливання відчувають тільки окремі люди, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.
Нагадаємо, що від початку 2021 року в Надвірнянському районі зафіксували 5 подібних землетрусів.
Землетруси в Україні: останні випадки
- Востаннє підземні поштовхи зафіксували 29 жовтня в Івано-Франківській області. Епіцентр землетрусу був розташований за 10 кілометрів від Надвірної.
- Поблизу сіл Жураки та Горохолин Ліс Богородчанської громади на Прикарпатті 19 жовтня зафіксували землетрус магнітудою у 2,4.
- Перед цим трясло на Закарпатті – у ніч на 18 жовтня поштовхи були у селі Бадалово Берегівського району.
- Ще раніше землетрус фіксували також в Івано-Франківській області, у тій же Богородчанській громаді.
- Крім того, підземні поштовхи сталися 23 вересня у кількох регіонах України. Їхня магнітуда становила 4,3. Найбільше вони були відчутними на Тернопільщині, а також Івано-Франківщині, Хмельниччині та Вінниччині.