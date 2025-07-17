Кожен день для нас страшний, – Зеленський прокоментував 50-денний ультиматум Трампа

Президент Володимир Зеленський висловився про встановлений президентом США Дональдом Трампом 50-денний термін для досягнення мирної угоди між Україною та Росією. Він заявив, що такий ультиматум американського лідера означає ще майже два місяці смертей та руйнувань.

Глава держави наголосив, що шлях до припинення агресії проти України – змусити російського диктатора Володимира Путіна закінчити війну. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю для New York Post.

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Що сказав Зеленський про 50-денний ультиматум Трампа?

Зеленський вважає, що очільник Кремля не прагне завершення війни, а ультиматум Трампа не надто рятує ситуацію.

50 днів для нас – це кожен день страшний. Путін не хоче завершення (війни – 24 Канал) він просто не готовий до компромісу,

– вважає президент.

Він також зазначає, що Трамп має владу змусити Путіна "стати на коліна", запровадивши жорсткі санкції, які можуть спричинити "соціальний вибух" у Росії. Зеленський зазначає, що якщо Україні доведеться робити це самій, то на неї чекатиме дуже довгий шлях із великою кількістю смертей, адже для того, щоб переконати Путіна потрібні серйозні важелі впливу.

Глава держави додає, що 50 днів дають російському диктатору ще більше часу для продовження війни – після того, як очільник Кремля уже "грався з Трампом" протягом місяців безрезультатних переговорів.

Президент зауважує, що Путін просто змарнував час Трампа і каже, що йому дуже хотілося б, щоб США, Конгрес і американський лідер натиснули на ситуацію із санкціями – і чим раніше, тим краще.