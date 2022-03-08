50 маленьких всесвітів, які мали жити, – Зеленський про дітей, які загинули від початку війни

Володимир Зеленський 8 березня виступив з історичною промовою перед Палатою громад Британії. Український лідер заявив, що від початку війни в Україні загинули вже 50 дітей.

Зеленський розповів, що на 13-й день війни в окупованому російськими військами Маріуполі від зневоднення померла дитина, повідомляє 24 канал. Місто просто заблокували. Ворог не пускає ні харчі, ні воду, які можуть врятувати людей.

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Я думаю, всі чують: там у людей немає води. За 13 днів російського вторгнення в Україні вбили 50 дітей. 50 великомучеників. Це страшно. Просто так. Замість 50 всесвітів, які могли жити, вони їх забрали від нас. Просто забрали,

– заявив президент.

Дитина померла від зневоднення

Про смерть 6-річної Тані, яка пішла з життя від зневоднення, повідомив Вадим Бойченко – мер Маріуполя.

Він розповів, що тіло дівчинки дістали з-під завалів. Невідомо, скільки часу дитина боролася за життя.

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