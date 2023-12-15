Україна не залишиться без грошей: Євросоюз розглядає кілька варіантів надання допомоги

На саміті Європейського Союзу в Брюсселі поки що не прийняли офіційного рішення про надання Україні 50 мільярдів євро до 2027 року. Втім, країни об'єднаної Європи тверді у своєму намірі продовжити підтримку України.

Про це розповів журналіст 24 Каналу Олексій Печій у своєму включенні з Брюсселю. Він переконаний, що трагедії не сталося і гроші від Євросоюзу все одно надходитимуть в український бюджет.

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Євросоюз намагається переглянути бюджет

Протягом засідання Євроради єдиною країною, яка не погодилась на включення допомоги Україні в бюджет Євросоюзу, стала Угорщина. На думку її прем'єра Віктора Обрана, Київ не має отримувати гроші з бюджету ЄС, оскільки він ще не є його членом.

"26 лідерів погодилися щодо бюджетної пропозиції, яка знаходиться на столі. Щоправда, Швеція ще має проконсультуватися зі своїм парламентом. Один із лідерів (країни-члена ЄС – 24 Канал) не погодився. Перегляд бюджету включає 50 мільярдів допомоги для України, а також витрати на міграцію та оборону. Ми повернемось до цього питання наступного року й спробуємо отримати одностайність", – сказав Шарль Мішель журналістам.

Втім, не під запис угорські чиновники зазначають, що погодяться на надання підтримки Україні у випадку, якщо Євросоюз розморозить усі кошти, які він не надав Будапешту через порушення прав людини та принципів демократії. Напередодні зустрічі країн-членів ЄС погодився "розморозити" 10 мільярдів євро для Угорщини з близько 30-ти заморожених.

Задля того, щоб підтримати Україну на час, поки рішення про масштабний пакет допомоги не ухвалять, Євросоюз може пролонгувати кредити, які надходили Києву протягом року.

ЄС створює спеціальний фонд для України

Країни-члени Євросоюзу прагнуть, аби 50-мільярдна допомога Києву надходила саме із загальноєвропейського бюджету. Однак, у Брюселя є ще одне рішення на випадок, якщо протягом найближчого часу країни-члени не зможуть дійти одностайної згоди.

"ЄС створить фонд під назвою Ukraine facility, який буде зашитий в бюджет Євросоюзу. (Якщо не вдасться дійти згоди – 24 Канал), 26 країн-членів зможуть зробити свої внески для надання підтримки Україні. В такому разі жодне вето Віктора Орбана не спрацює: це буде своєрідна коаліція країн Європейського союзу всередині самого Європейського союзу", – пояснив Печій.

Недолік цього сценарію полягає в тому, що у випадку коаліції 26 країн їм доведеться надавати додаткові кошти з власного бюджету, тоді як у випадку консенсусного рішення усіх країн включно з Угорщиною, ці кошти виділять з уже погоджених видатків країн в бюджет ЄС.

Втім, попри дискусії, які тривають, вже в січні Україна дізнається, в який спосіб зможе отримати ці кошти. Питання про те, що Україна взагалі не отримає 50-мільярдну допомогу, на разі не стоїть.

Для чого Україні кошти від ЄС